Ярмоленко повторив рекорд Шацьких за голами в чемпіонаті України

Ветеран зробив крок до звання абсолютного рекордсмена

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем у 5-му турі української Прем'єр-ліги та наздогнав Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів дивізіону всіх часів. Про це повідомляє «Главком».

Досвідчений українець вийшов у стартовому складі на матч із кам'янець-подільським «Епіцентром». Саме Ярмоленко відкрив рахунок у протистоянні під завісу першого тайму. З меж штрафного він потужно пробив під поперечину воріт.

Тепер в активі Ярмоленка 124 голи в Прем'єр-лізі. Він повторив досягнення досі одноосібного рекордсмена чемпіонату України Шацьких. Узбецький форвард у 1999-2015 роках оформив таку ж кількість забитих м'ячів за «Динамо», столичний «Арсенал» і ужгородську «Говерлу».

Натомість Ярмоленко забивав лише за «біло-синіх». У першій команді столичного гранда він дебютував ще в сезоні 2007/08. Водночас у 2017-2023 роках забивний вінгер виступав за межами України.

Переможці перегонів бомбардирів у попередні сезони Вищої ліги/УПЛ

Нападники «Динамо» втретє поспіль здобули звання найкращого голеадора. Загалом динамівці дев'ять разів ставали найкращими бомбардирами сезону. До Пономаренка таке досягнення підкорилося Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Максиму Шацьких (двічі), Артему Мілевському, Андрію Ярмоленку та Владиславу Ванату (двічі).

1992 – Юрій Гудименко («Таврія») – 12 голів,

1992/93 – Сергій Гусєв («Чорноморець») – 17,

1993/94 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 18,

1994/95 – Арсен Аваков («Торпедо») – 21,

1995/96 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 20,

1996/97 – Олег Матвєєв («Шахтар») – 21,

1997/98 – Сергій Ребров («Динамо») – 22,

1998/99 – Андрій Шевченко («Динамо») – 18,

1999/2000 – Максим Шацьких («Динамо») – 20,

2000/01 – Андрій Воробей («Шахтар») – 21,

2001/02 – Сергій Шищенко («Металург» Д) – 12,

2002/03 – Максим Шацьких («Динамо») – 22,

2003/04 – Георгій Деметрадзе («Металург» Д) – 18,

2004/05 – Олександр Косирін («Чорноморець») – 14,

2005/06 – Брандао («Шахтар»), Еммануель Окодува («Арсенал») – 15,

2006/07 – Олександр Гладкий («Харків») – 13,

2007/08 – Марко Девіч («Металіст») – 19,

2008/09 – Олександр Ковпак («Таврія») – 17,

2009/10 – Артем Мілевський («Динамо») – 17,

2010/11 – Євген Селезньов («Дніпро») – 17,

2011/12 – Євген Селезньов («Шахтар»), Майкон («Волинь») – 14,

2012/13 – Генріх Мхітарян («Шахтар») – 25,

2013/14 – Луїс Адріано («Шахтар») – 20,

2014/15 – Алекс Тейшейра («Шахтар»), Ерік Бікфалві («Волинь») – 17,

2015/16 – Алекс Тейшейра («Шахтар») – 22,

2016/17 – Андрій Ярмоленко («Динамо») – 15,

2017/18 – Факундо Феррейра («Шахтар») – 21,

2018/19 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 19,

2019/20 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 20,

2020/21 – Владислав Кулач («Ворскла») – 15,

2022/23 – Артем Довбик («Дніпро-1») – 24,

2023/24 – Владислав Ванат («Динамо») – 14,

2024/25 – Владислав Ванат («Динамо») – 17,

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо») – 13.

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, черкаський ЛНЗ упевнено здолав «Оболонь» з Києва в УПЛ. «Насінники» забили три м'ячі до перерви. Натомість «пивовари» змогли відповісти лише одним у другому таймі.

Нагадаємо, львівські «Карпати» на виїзді розібралися з «Колосом» із Ковалівки. «Леви» відзначилися двічі в першій половині. Хлібороби відквитати бодай один м'яч не зуміли.