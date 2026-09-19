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«Харків» упевнено здолав «Буковину» в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Харків» упевнено здолав «Буковину» в Прем'єр-лізі
Харків'яни розібралися з новачком УПЛ
фото: ФК «Харків»

Підопічні Младена Бартуловіча здобули третю перемогу поспіль

«Харків» переграв чернівецьку «Буковину» (2:0) у 7-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Харків'яни захопили ініціативу в дебюті та почали тринькати моменти. Ось Забергджа не зміг замкнути простріл Гаджиєва. Технічний удар Парако перед воротами зупинив Карась. А Павлюк головою не влучив у дальній кут.

Згодом Ітодо після прострілу Крупського відправив м'яч поруч зі стійкою. У відповідь Кравчук у схожій ситуації в падінні не влучив у кут. Та останній момент залишився єдиним для чернівчан до перерви.

На старті другої половини «Харків» повів у рахунку. Небезпека знову прийшла з правого флангу. Крупський передачею знайшов на лінії воротарського Парако, який у два дотики розібрався з голкіпером.

Після недовгої повітряної тривоги команда Младена Бартуловіча продовжила атакувати. Зокрема, з пострілом Смолякова впорався воротар «жовто-чорних» Пеньков. Та на 70-й хвилині не врятував і він, коли Забергджа фінтом прибрав оборонця і з кількох метрів відправив м'яч у сітку.

На фінальному відрізку «Буковина» запам'яталася хіба що змарнованою нагодою Задераки, тож заслужено поступилася. «Харків» із трьома перемогами поспіль принаймні тимчасово піднявся на четверте місце в УПЛ (12 очок). Підопічні Сергія Шищенка залишаються у середині таблиці (сім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Сьомий тур

«Харків» – «Буковина» – 2:0

  • Голи: Парако, 53, Забергджа, 70

Standings provided by Sofascore

До слова, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.

Нагадаємо, київська «Оболонь» вирвала нічию з «Чорноморцем» із Одеси з голом воротаря. Кіпер Федорівський відзначився у доданий арбітром час. Допоміг «пивоварам» стандарт.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Харків» УПЛ ФК «Буковина»

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