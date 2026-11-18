Атакувальний хавбек Арда Гюлер підписав новий договір із мадридським «Реалом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Турок пролонгував контракт до літа 2032 року. На «Сантьяго Бернабеу» Гюлер переїхав влітку 2023-го. Якщо в першому сезоні він був резервістом, то з кампанії 2024/25 став основним виконавцем.

Трансфер Гюлера коштував іспанському гранду 30 млн євро. За період у Мадриді він завоював п'ять трофеїв. Зокрема, турецький півзахисник став чемпіоном Іспанії та тріумфував у Лізі чемпіонів.

Гюлер у нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та сім результативних передач. Раніше хавбек виступав за стамбульський «Фенербахче».

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.