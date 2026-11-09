Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Культовий ексфорвард «Реала» знайшов роботу в другому дивізіоні Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Культовий ексфорвард «Реала» знайшов роботу в другому дивізіоні Іспанії
Рауль Гонсалес спробує повернути команду до еліти
фото: EFE

Фахівець втомився чекати шансу попрацювати в рідному клубі

Колишній нападник збірної Іспанії Рауль Гонсалес став головним тренером іспанського «Ов'єдо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Багаторічний лідер мадридського «Реала» підписав із астурійцями контракт до літа 2028 року. «Ов'єдо» стане для Рауля першим тренерським досвідом за межами структури «вершкових». Раніше він тренував юнацькі команди мадридців і резервну «Кастілью».

Головним тренерським досягненням Рауля залишається тріумф у Юнацькій лізі УЄФА. Юні «вершкові» перемогли там у сезоні 2019/20. Упродовж багатьох років фахівця називали кандидатом на роль керманича основної команди «Реала», але Флорентіно Перес так і не призначив його.

Рауль покинув лави іспанського гранда влітку 2025 року. «Ов'єдо» наразі змагається в Ла Лізі 2. Астурійці набрали 21 очко за 13 турів і йдуть на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці, відстаючи від зони плейоф усього на один пункт.

Що відомо про Рауля Гонсалеса

Уродженець Мадрида, до структури «Реала» потрапив у 15 років. На дорослому рівні нападник дебютував у кампанії 1994/95. Провів іспанець у рідному клубі 16 сезонів.

На схилі ігрової кар'єри Рауль пограв за межами Іспанії. По два роки він віддав «Шальке» з німецького Гельзенкірхена й «Аль-Садду» з катарської Дохи. Фінальний сезон як футболіст форвард провів за американський «Нью-Йорк Космос».

Досягнення Рауля Гонсалеса

Більшість трофеїв нападник завоював із «Реалом». Рауль шість разів тріумфував у Ла Лізі, виграв чотири Кубки Іспанії, тричі переміг у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та два Міжконтинентальних кубки.

У складі «Шальке» іспанець виграв Кубок і Суперкубок Німеччини, а з «Аль-Саддом» став чемпіоном і володарем Кубка Катару. Він двічі став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а в 2001 році фінішував другим у перегонах за «Золотим м'ячем».

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Читайте також:

Теги: ФК «Реал» (Ов'єдо) футбол тренер ФК «Ов’єдо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Королівський клуб вирвав перемогу в ендшпілі
Ліга чемпіонів: «Реал» в доданий час дотиснув АЕК, «Ліверпуль» програв «Фенербахче»
4 листопада, 21:45
На рахунку Надаля 92 перемоги на турнірах ATP
Легендарний тенісист стане членом ради директорів «Реала»
4 листопада, 14:43
Хесус Овоно прокоментував жахливу подію
Воротар Овоно зробив заяву після смертельного зіткнення з нападником «Тенеріфе»
4 листопада, 20:12
Хесус Овоно зіткнувся з цькуванням
Плакав і молився. Преса розкрила деталі поведінки воротаря після рокового зіткнення з форвардом «Тенеріфе»
4 листопада, 16:30
Хесус де Мігель переніс зупинку серця після того, як зіткнувся із воротарем «Андорри»
Іспанська поліція почала розслідувати смерть форварда «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля
3 листопада, 19:57
Хесус де Мігель знепритомнів під час гри з «Андоррою», після надання медичної допомоги його доправили до лікарні
Помер футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель, який переніс зупинку серця під час гри Сегунди
3 листопада, 10:59
Хесус де Мігель переніс зупинку серця після того, як зіткнувся із воротарем «Андорри» Хесусом Овоно
Футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель переніс зупинку серця під час гри Сегунди
3 листопада, 09:44
Ламін Ямаль і Рафінья стали головними голеадорами команди
Ямаль побив юнацький гольовий рекорд Мбаппе в Лізі чемпіонів
3 листопада, 23:06
Єгор Крапівін закріпився у структурі «папуг»
Юний українець підписав контракт із середняком чемпіонату Іспанії
15 жовтня, 20:57

Футбол

Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня
Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня
11-й тур Серії А 2026/27: автоголи, символічна перемога та реванш «Роми» 
11-й тур Серії А 2026/27: автоголи, символічна перемога та реванш «Роми» 
Неймовірні сейви воротаря «Леванте» і дубль Ферміна: чим запам’ятався 12-й тур Ла Ліги
Неймовірні сейви воротаря «Леванте» і дубль Ферміна: чим запам’ятався 12-й тур Ла Ліги
Став відомий календар матчів жіночої збірної України з футболу у Лізі націй
Став відомий календар матчів жіночої збірної України з футболу у Лізі націй
Культовий ексфорвард «Реала» знайшов роботу в другому дивізіоні Іспанії
Культовий ексфорвард «Реала» знайшов роботу в другому дивізіоні Іспанії
Лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй
Лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
104K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Сьогодні, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32
Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua