Культовий ексфорвард «Реала» знайшов роботу в другому дивізіоні Іспанії

Фахівець втомився чекати шансу попрацювати в рідному клубі

Колишній нападник збірної Іспанії Рауль Гонсалес став головним тренером іспанського «Ов'єдо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Багаторічний лідер мадридського «Реала» підписав із астурійцями контракт до літа 2028 року. «Ов'єдо» стане для Рауля першим тренерським досвідом за межами структури «вершкових». Раніше він тренував юнацькі команди мадридців і резервну «Кастілью».

Головним тренерським досягненням Рауля залишається тріумф у Юнацькій лізі УЄФА. Юні «вершкові» перемогли там у сезоні 2019/20. Упродовж багатьох років фахівця називали кандидатом на роль керманича основної команди «Реала», але Флорентіно Перес так і не призначив його.

Рауль покинув лави іспанського гранда влітку 2025 року. «Ов'єдо» наразі змагається в Ла Лізі 2. Астурійці набрали 21 очко за 13 турів і йдуть на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці, відстаючи від зони плейоф усього на один пункт.

Що відомо про Рауля Гонсалеса

Уродженець Мадрида, до структури «Реала» потрапив у 15 років. На дорослому рівні нападник дебютував у кампанії 1994/95. Провів іспанець у рідному клубі 16 сезонів.

На схилі ігрової кар'єри Рауль пограв за межами Іспанії. По два роки він віддав «Шальке» з німецького Гельзенкірхена й «Аль-Садду» з катарської Дохи. Фінальний сезон як футболіст форвард провів за американський «Нью-Йорк Космос».

Досягнення Рауля Гонсалеса

Більшість трофеїв нападник завоював із «Реалом». Рауль шість разів тріумфував у Ла Лізі, виграв чотири Кубки Іспанії, тричі переміг у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та два Міжконтинентальних кубки.

У складі «Шальке» іспанець виграв Кубок і Суперкубок Німеччини, а з «Аль-Саддом» став чемпіоном і володарем Кубка Катару. Він двічі став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а в 2001 році фінішував другим у перегонах за «Золотим м'ячем».

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.