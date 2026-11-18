Родріго Гоес ще не виходив на поле в нинішньому сезоні

Бразильський «Сантос» націлився на трансфер вінгера мадридського «Реала» Родріго Гоеса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN Brasil.

«Риби» зацікавлені в оренді бразильця. «Сантос» запропонував іспанському гранду шестимісячну угоду на січень-червень 2027 року. «Вершкові» наразі не збираються відпускати Родріго.

Нападник не виходив на поле з початку березня. Тоді Родріго зазнав розриву «хрестів». Лише нещодавно він повернувся до індивідуальних тренувань. Зараз бразилець займається на тренувальній базі «Сантоса».

Сам Родріго налаштований залишитися в «Реалі». Вінгер цінує отриману від «вершкових» підтримку під час процесу реабілітації. Також інтерес до нього зберігають англійські клуби.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.