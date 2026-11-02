Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Реал» відновив інтерес до чемпіона Англії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» відновив інтерес до чемпіона Англії – ЗМІ
Ріккардо Калафйорі вдруге впродовж року зацікавив «вершкових»
фото: EFE

Королівський клуб націлився на подальшу перебудову лінії оборони

Оборонець лондонського «Арсенала» Ріккардо Калафйорі повернувся на радар мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

У послугах італійця особисто зацікавлений керманич «вершкових» Жозе Моурінью. Португальський фахівець працював із оборонцем в італійській «Ромі». Тренеру імпонує вміння Калафйорі закрити кілька позицій.

Водночас англійський гранд не має планів прощатися з оборонцем. Більше того, «каноніри» нібито готові запропонувати уродженцю столиці Італії новий контракт. Альтернативний варіант для «Реала» – оборонець англійського «Манчестер Сіті» Йошко Гвардіол.

Калафйорі в нинішньому сезоні провів 11 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та дві результативні передачі. Чинний контракт оборонця з «Арсеналом» розрахований до літа 2029 року.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Читайте також:

Теги: ФК Реал (Мадрид) ФК Арсенал (Лондон) Ріккардо Калафіорі Ла Ліга АПЛ футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакобо Рамон надовго в італійській першості не затримається
«Реал» поверне власного вихованця з чемпіонату Італії – джерело
30 жовтня, 12:58
Андрій Лунін і Федеріко Вальверде (крайні ліворуч угорі та внизу) перед стартовим свистком
«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко
26 жовтня, 13:20
Кіліан Мбаппе підкорив «Камп Ноу»
Мбаппе оформив ювілейний гол за «Реал» в Ель Класіко
26 жовтня, 11:53
Андрій Лунін став одним із героїв «вершкових»
Лунін встановив воротарський рекорд Ель Класіко «Реала» та «Барселони»
26 жовтня, 11:22
Ямаль не зумів проявити себе у грі з мадридцями
Ель Класіко: соцмережі заполонили ШІ-відео після перемоги «Реала» над «Барселоною»
26 жовтня, 10:23
Андрій Лунін став одним з найкращих гравцем «Реала» в матчі проти «Барселони»
«Реал» з Луніним переграв «Барселону» в Ель Класико
26 жовтня, 00:06
Слова Кіліана Мбаппе спричинили скандал
Скандал через мем з Мао Цзедуном: Китай відреагував на вибачення Кіліана Мбаппе
28 жовтня, 12:40
Слова Кіліана Мбаппе спричинили скандал
Ла Ліга ризикує втратити 400 млн євро через слова Кіліана Мбаппе про Мао Цзедуна
27 жовтня, 18:58
Кіліан Мбаппе зіпсував свою репутацію у Китаї
«Я зовсім не хотів цього». Мбаппе перепросив за улюблений мем після зриву контрактів у Китаї
27 жовтня, 14:39

Футбол

«Реал» відновив інтерес до чемпіона Англії – ЗМІ
«Реал» відновив інтерес до чемпіона Англії – ЗМІ
«Наполі» втратив двох провідних футболістів перед туром Ліги чемпіонів
«Наполі» втратив двох провідних футболістів перед туром Ліги чемпіонів
ФІФА сплачувала податки Джанні Інфантіно в США – NYT
ФІФА сплачувала податки Джанні Інфантіно в США – NYT
«Зоря» з двома тривогами здолала «Епіцентр» у Прем'єр-лізі
«Зоря» з двома тривогами здолала «Епіцентр» у Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі
Мальдера відреагував на історичне досягнення Ярмоленка в Прем'єр-лізі
Мальдера відреагував на історичне досягнення Ярмоленка в Прем'єр-лізі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
159K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
123K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua