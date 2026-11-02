«Реал» відновив інтерес до чемпіона Англії – ЗМІ

Королівський клуб націлився на подальшу перебудову лінії оборони

Оборонець лондонського «Арсенала» Ріккардо Калафйорі повернувся на радар мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

У послугах італійця особисто зацікавлений керманич «вершкових» Жозе Моурінью. Португальський фахівець працював із оборонцем в італійській «Ромі». Тренеру імпонує вміння Калафйорі закрити кілька позицій.

Водночас англійський гранд не має планів прощатися з оборонцем. Більше того, «каноніри» нібито готові запропонувати уродженцю столиці Італії новий контракт. Альтернативний варіант для «Реала» – оборонець англійського «Манчестер Сіті» Йошко Гвардіол.

Калафйорі в нинішньому сезоні провів 11 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та дві результативні передачі. Чинний контракт оборонця з «Арсеналом» розрахований до літа 2029 року.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.