Сенсацією завершилося голосування за символічну збірну 2026 року за версією футболістів

До складу з 11 найкращих футболістів року сенсаційно не потрапив чинний володар «Золотого м'яча» Гаррі Кейн

Символічна збірна визначалися за підсумками голосування 19806 професійних футболістів із 73 країн світу

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) оголосила символічну збірну світу за підсумками 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

До складу з 11 найкращих футболістів року сенсаційно не потрапив чинний володар «Золотого м'яча» Гаррі Кейн.

Переможці визначалися за підсумками голосування 19806 професійних футболістів із 73 країн світу. При виборі враховувалися виступи гравців з 4 серпня 2025 по 19 липня 2026-го.

Символічна збірна світу FIFPRO 2026

Воротар: Давид Райя («Арсенал»)

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Пау Кубарсі (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ)

Півзахисники: Джуд Беллінгем («Реал»), Родрі («Манчестер Сіті» / «Барселона»), Вітінья («ПСЖ)»

Нападники: Ламін Ямаль («Барселона»), Ліонель Мессі («Інтер Майамі»), Ерлінг Холанд («Ман. Сіті»), Кіліан Мбаппе («Реал»)

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.

«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).