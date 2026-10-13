«Атлетіко» та «Манчестер Юнайтед» зіграли в Лізі чемпіонів: результат матчу

Початок поєдинку виявився переломним

«Атлетіко» Мадрид упевнено переграв «Манчестер Юнайтед» у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Атлетіко» шокував «Манчестер Юнайтед», відкривши рахунок уже на першій хвилині матчу. Тоді Баена отримав передачу на лівому фланзі штрафного майданчика та прострілив на Барріоса, який набіг другим темпом і пробив низом повз голкіпера. Після швидкого гола мадридці продовжили контролювати м’яч і шукати можливості для наступних атак.

«Манчестер Юнайтед» поступово активізувався та відповів кількома небезпечними випадами. На 12-й хвилині Мбемо після передачі Тілеманса змістився повз Ромеро, але його удар із рикошетом пройшов повз дальню стійку. Згодом Рашфорд не зміг належним чином замкнути закидання Мартінеса, а удар Балеби головою після кутового не став проблемою для Облака.

Ближче до перерви «Атлетіко» знову перехопив ініціативу. На 28-й хвилині Грімальдо небезпечно закрутив м’яч зі штрафного в ближню дев’ятку, але влучив у стійку. На 44-й хвилині Кардосо навіть подвоїв перевагу гостей після передачі Барріоса, проте гол скасували через гру рукою Льоренте на початку атаки. Тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги мадридців 0:1.

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Після перерви «Манчестер Юнайтед» намагався відігратися, однак саме «Атлетіко» створив найнебезпечніший момент на старті другої половини. На 55-й хвилині Альварес замикав навіс Барріоса з правого флангу, але його удар ізльоту прийняла на себе стійка. За дві хвилини господарі відповіли нагодою Бруну Фернандеша: португалець намагався перекинути Облака після передачі Тілеманса, проте не влучив у ворота.

Надалі «Манчестер Юнайтед» намагався посилити тиск, а Бруну Фернандеш продовжував шукати можливості біля чужих воріт. На 70-й хвилині він розіграв кутовий із партнером і закрутив м’яч із кута штрафного майданчика у верхній каркас воріт. «Атлетіко» відповідав контратаками, а на 73-й хвилині Джонатан Девід міг вибігти на перспективну позицію після передачі Юльманна, проте Лені Йоро зупинив нападника поштовхом у спину.

Цей епізод став переломним: Йоро отримав пряму червону картку, залишивши «Манчестер Юнайтед» у меншості. Це зіграло з англійським клубом злий жарт, бо за п'ять хвилин він пропустив вдруге. Тепер відзначився Адемола Лукман, пробивши зі штрафного по центру воріт. Цей момент став заключною результативною дією матчу, хоча в Матеуса Куньї був шанс скоротити рахунок, якби не вдала гра від воротаря «Атлетіко» Яна Облака.

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«Атлетіко» – «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)

Голи: Барріос (1), Лукман (79)

Нагадаємо, що останній найшвидший гол для «Атлетіко» забив англійський футболіст Конор Галлагер.