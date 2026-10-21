Поєдинок «Інтер» – «Шахтар» пройде на міланському стадіоні «Сан-Сіро»

Сьогодні, 21 жовтня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з міланським «Інтером» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Інтер» – «Шахтар»

Наживо поєдинок «Інтер» – «Шахтар» покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Поєдинок «Інтер» – «Шахтар» пройде на міланському стадіоні «Сан-Сіро»

Передматчевий стан команд

«Інтер» стартував у турнірі з двох поразок. Спершу італійський гранд поступився мадридському «Реалу» (1:2). Голом відзначився оборонець Карлос Аугусто. А в другому турі основного раунду «нерадзуррі» зазнали несподіваної поразки від бельгійського «Брюгге» (3:4). Забиті м'ячі до свого активу записали форвард Лаутаро Мартінес (дубль) і нападник Бонні.

Натомість підопічні Арди Турана в стартовому турі змагань розійшовся миром із нідерландським ПСВ (1:1). Гол оформив вінгер Мендоза. Зате минулого тижня «гірники» переграли афінський АЕК (3:1). М'ячі в складі «Шахтаря» забили хавбек Педріньйо, який реалізував одинадцятиметровий, оборонець Тобіас і той же Мендоза

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.