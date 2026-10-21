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«Інтер» – «Шахтар»: де дивитися гру третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Інтер» – «Шахтар»: де дивитися гру третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
Наживо поєдинок «Інтер» – «Шахтар» покаже медіасервіс Megogo
фото: «Шахтар»

Поєдинок «Інтер» – «Шахтар» пройде на міланському стадіоні «Сан-Сіро»

Сьогодні, 21 жовтня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з міланським «Інтером» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Інтер» – «Шахтар»

Наживо поєдинок «Інтер» – «Шахтар» покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Поєдинок «Інтер» – «Шахтар» пройде на міланському стадіоні «Сан-Сіро»

Передматчевий стан команд

«Інтер» стартував у турнірі з двох поразок. Спершу італійський гранд поступився мадридському «Реалу» (1:2). Голом відзначився оборонець Карлос Аугусто. А в другому турі основного раунду «нерадзуррі» зазнали несподіваної поразки від бельгійського «Брюгге» (3:4). Забиті м'ячі до свого активу записали форвард Лаутаро Мартінес (дубль) і нападник Бонні.

Натомість підопічні Арди Турана в стартовому турі змагань розійшовся миром із нідерландським ПСВ (1:1). Гол оформив вінгер Мендоза. Зате минулого тижня «гірники» переграли афінський АЕК (3:1). М'ячі в складі «Шахтаря» забили хавбек Педріньйо, який реалізував одинадцятиметровий, оборонець Тобіас і той же Мендоза

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Ліга чемпіонів футбол ФК Інтер (Мілан) ФК «Шахтар»

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