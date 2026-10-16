Стало відомо, яке покарання від УЄФА може отримати «Манчестер Сіті»

«Містяни» у 2023 році завоювали Лігу чемпіонів

«Манчестер Сіті» було визнано винним у порушенні фінансових правил АПЛ«»

«Манчестер Сіті» можуть дискваліфікувати з єврокубків на 7-10 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Сесара Аугусто Лондоньйо.

«Містяни», яких визнали внним у 114 порушеннях фінансових правил АП, ризикують найближчим часом не виступати на міжнародній арені: УЄФА може дискваліфікувати клуб у разі, якщо апеляців «блакитних» не спрацює.

Раніше англійські ЗМІ повідомляли про те, що апеляція «Манчестер Сіті» буде розглядатись до кінця січня.

Наразі «Манчестер Сіті» виступає у Лізі ччемпіонів: за два тури команда зуміла заробити три очки, здолавши «Порту» (2:0) та поступившись «ПСЖ» (2:4).

У чемпіонаті Англії в активі команди Енцо Марески 18 очок, «містяни» є лідером турнірної тблиці з відривом від діючого чемпіона «Арсенала» у три пункти.

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