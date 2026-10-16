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Стало відомо, яке покарання від УЄФА може отримати «Манчестер Сіті»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Стало відомо, яке покарання від УЄФА може отримати «Манчестер Сіті»
«Містяни» у 2023 році завоювали Лігу чемпіонів
фото: ФК «Манчестер Сіті»

«Манчестер Сіті» було визнано винним у порушенні фінансових правил АПЛ«»

«Манчестер Сіті» можуть дискваліфікувати з єврокубків на 7-10 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Сесара Аугусто Лондоньйо.

«Містяни», яких визнали внним у 114 порушеннях фінансових правил АП, ризикують найближчим часом не виступати на міжнародній арені: УЄФА може дискваліфікувати клуб у разі, якщо апеляців «блакитних» не спрацює.

Раніше англійські ЗМІ повідомляли про те, що апеляція «Манчестер Сіті» буде розглядатись до кінця січня.

Наразі «Манчестер Сіті» виступає у Лізі ччемпіонів: за два тури команда зуміла заробити три очки, здолавши «Порту» (2:0) та поступившись «ПСЖ» (2:4).

У чемпіонаті Англії в активі команди Енцо Марески 18 очок, «містяни» є лідером турнірної тблиці з відривом від діючого чемпіона «Арсенала» у три пункти.

Раніше головний тренер «Азії» Максим Шацьких розповів про те, чи готовий він очолити київське «Динамо»

До слова, оборонець лондонського «Челсі» Ріс Джеймс переніс операцію на коліні. Через це англієць пропустить наступні три  місяці.

Нагадаємо, що воротар Єгор Крапівін уклав договір із барселонським «Еспаньйолом» – контракт розрахований до літа 2031 року.

 

Теги: ФК Манчестер Сіті АПЛ футбол

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