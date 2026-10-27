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«Шахтар» – «Динамо»: команди опублікували склади на матч 1/8 фіналу Кубка України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» – «Динамо»: команди опублікували склади на матч 1/8 фіналу Кубка України
Принципові суперники розіграють путівку в чветьфінальну стадію
фото: ФК «Динамо»

Вітчизняні гранди оголосили список футболістів на Класичне

Тренерські штаби донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» визначилися зі стартовими одинадцятками на поєдинок у рамках 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Матч «Шахтар» – «Динамо» відбудеться 27 жовтня у Львові. Поєдинок на «Арені Львів» розпочнеться о 18:00 за київським часом. Переможець протистояння опиниться в чвертьфіналі турніру.

Стартові склади на матч «Шахтар» – «Динамо»

«Гірники» вийдуть на поєдинок із п'ятьма українцями та шістьма легіонерами в старті. На вістрі атаки з'явиться Кауан Еліас. Із флангів його підтримуватимуть Аліссон і Глейкер Мендоза.

В. о. керманича «Динамо» несподівано випустив в основі вінгера Шолу Огундану. Ветеран столичного гранда Андрій Ярмоленко залишився на лаві запасних. Капітанську пов'язку одягнув хавбек Микола Шапаренко.

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина, Очеретько, Гомес – Аліссон, Еліас, Мендоза

«Динамо»: Бущан – Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Волошин, Бражко, Шапаренко, Огундана – Пономаренко

Історія очних зустрічей

У другому за рангом національному турнірі команди зіграли 18 матчів, половина з них – фінали. «Гірники» оформили 11 перемог. Натомість столичний гранд переміг сім разів. Різниця забитих і пропущених м'ячів теж на користь «Шахтаря» (41:31).

Востаннє шляхи принципових суперників перетнулися в Кубку України в минулому сезоні. Тоді гору в Класичному взяло «Динамо» (2:1). На гол форварда донеччан Мейрелліша «біло-сині» відповіли забитими м'ячами вінгера Ярмоленка та нападника Герреро.

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.

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Теги: футбол Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

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