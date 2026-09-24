Збірна Іспанії залишилася без провідного оборонця на старті Ліги націй

Чемпіона світу замінив потенційний дебютант Іван Фреснеда

Фланговий виконавець лондонського «Тоттенгема» Педро Порро не допоможе національній команді Іспанії в перших турах Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської футбольної федерації.

Медики «Фурії Рохи» діагностували в оборонця ушкодження задньої поверхні стегна. Орієнтовний термін відновлення фулбека – один місяць. Реабілітацію Порро проходитиме в клубі.

Тренерський штаб збірної Іспанії оперативно визначився із заміною травмованому футболісту. Замість нього Луїс де ла Фуенте вперше викликав Івана Фреснеду. Він розпочав четвертий сезон у складі лісабонського «Спортінга».

Порро в нинішній кампанії провів чотири поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Натомість на Чемпіонаті світу 2026 оборонець зіграв шість матчів, у яких оформив два голи.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.