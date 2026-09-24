Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Іспанії залишилася без провідного оборонця на старті Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Іспанії залишилася без провідного оборонця на старті Ліги націй
Педро Порро потрапив у лазарет «шпор»
фото: EFE

Чемпіона світу замінив потенційний дебютант Іван Фреснеда

Фланговий виконавець лондонського «Тоттенгема» Педро Порро не допоможе національній команді Іспанії в перших турах Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської футбольної федерації.

Медики «Фурії Рохи» діагностували в оборонця ушкодження задньої поверхні стегна. Орієнтовний термін відновлення фулбека – один місяць. Реабілітацію Порро проходитиме в клубі.

Тренерський штаб збірної Іспанії оперативно визначився із заміною травмованому футболісту. Замість нього Луїс де ла Фуенте вперше викликав Івана Фреснеду. Він розпочав четвертий сезон у складі лісабонського «Спортінга».

Порро в нинішній кампанії провів чотири поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Натомість на Чемпіонаті світу 2026 оборонець зіграв шість матчів, у яких оформив два голи.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Читайте також:

Теги: ФК Тоттенхем Готспур Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Луїс де ла Фуенте біля кермка команди замінив Луїса Енріке
Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії
21 вересня, 14:40
Коке провів на «Метрополітано» всю кар'єру
Капітан «Атлетіко» піднявся в десятку гвардійців чемпіонату Іспанії
14 вересня, 16:47
Рон Гурлей та Карлос Корберан стали безробітними
Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора
13 вересня, 19:07
Давід Сорія відзначився непересічним досягненням
Воротар середняка чемпіонату Іспанії встановив новий рекорд стабільності Ла Ліги
8 вересня, 13:51
Маркос Льоренте долучився до двох останніх трофеїв збірної Іспанії
Чемпіон світу з футболу вирішив піти зі збірної Іспанії: причини рішення
5 вересня, 21:06
Мікель Оярсабаль став героєм у рідному клубі
Найкращий бомбардир Іспанії на Чемпіонаті світу тріумфально повернувся в рідний клуб
22 липня, 22:05
Хав'єр Агірре повернувся на клубний рівень
«Валенсія» призначила тренером екскерманича господаря Чемпіонату світу 2026
Вчора, 14:00
Андреас Крістенсен зазнав травми
«Барселона» втратила основного оборонця на тривалий період
Вчора, 19:56
Лені Йоро зможе дебютувати в національній команді
Зідан зробив вимушену заміну в збірній Франції перед стартом Ліги націй
Сьогодні, 11:53

Новини

Бронзовий призер Чемпіонату світу 2026 нарешті приєднається до тренувань «Інтера» – ЗМІ
Бронзовий призер Чемпіонату світу 2026 нарешті приєднається до тренувань «Інтера» – ЗМІ
Туркі Аль-Шейх прокоментував домовленість щодо бою Ф'юрі та Джошуа, а також пообіцяв зірковий андеркард
Туркі Аль-Шейх прокоментував домовленість щодо бою Ф'юрі та Джошуа, а також пообіцяв зірковий андеркард
Ігрові футболки, квитки та бонуси – GGBET запускає GG.FAN, програму лояльності для фанатів спорту
Ігрові футболки, квитки та бонуси – GGBET запускає GG.FAN, програму лояльності для фанатів спорту
Збірна Іспанії залишилася без провідного оборонця на старті Ліги націй
Збірна Іспанії залишилася без провідного оборонця на старті Ліги націй
«Буде операція». Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії
«Буде операція». Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії
Баскетболіст Нікіта Когут став гравцем польського клубу «Люблінянка»
Баскетболіст Нікіта Когут став гравцем польського клубу «Люблінянка»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua