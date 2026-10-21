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«Шахтар» мінімально поступився «Інтеру» в матчі Ліги чемпіонів

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Шахтар» мінімально поступився «Інтеру» в матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» вдруге поспіль поступився «Інтеру»
фото: ФК «Шахтар»

Вирішальним моментом матчу стала одна результативна дія

«Шахтар» з рахунком 1:0 поступився на виїзді міланському «Інтеру». Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

«Шахтар» розпочав матч проти «Інтера» з контролю м’яча, проте першим серйозно загрожував воротам суперника саме італійський клуб. Уже на третій хвилині Маркус Тюрам пробив із кута штрафного майданчика, але Дмитро Різник у стрибку перевів м’яч убік. Згодом голкіпер гірників упорався з кількома ударами Анжа-Йоана Бонні, який спочатку пробив із розвороту, а потім змусив українського воротаря вступити в гру ударом низом із меж штрафного.

Після стартового тиску «Інтера» донеччани поступово вирівняли гру та почали частіше контролювати м’яч. На 30-й хвилині через пошкодження поле залишив Педріньйо, якого замінив Єгор Назарина. Наприкінці тайму «Шахтар» провів кілька перспективних атак зі стандартних положень: спочатку Валерій Бондар головою пробив після кутового, але Хосеп Мартінес урятував команду, а на 44-й хвилині Олег Очеретько після ще одного навісу не влучив у ближній кут. На перерву команди пішли за нульового рахунку.

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Після перерви «Шахтар» знову взявся контролювати м’яч і намагався знаходити можливості для атак через фланги. На 51-й хвилині Вінісіус після ефектного прийому біля штрафного майданчика «Інтера» пробив у напрямку дальнього кута, але не влучив у ворота. Згодом ініціативу перехопили міланці, які відповіли ударами Бонні та Тюрам: перший пробив із кута штрафного, а другий змусив Різника виконати ефектний сейв після обвідного удару.

Важливим епізодом стала 68-ма хвилина, коли Алессандро Бастоні отримав другу жовту картку за грубий фол проти Очеретька та залишив «Інтер» у меншості. Проте скористатися чисельною перевагою гірники не встигли: на 77-й хвилині Генріх Мхітарян виконав точну передачу на Аугусто, який вийшов сам на сам із Різником і пробив повз воротаря. Після пропущеного гола донеччани намагалися відновити рівновагу, контролювали м’яч і провели кілька замін, але змінити рахунок не змогли.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27. Етап ліги. Третій тур

«Інтер» – «Шахтар» 1:0 (0:0)

  • Голи: Карлос Аугусто (77)

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера завітав на матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів у Мілані

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Теги: футбол Ліга чемпіонів Генріх Мхітарян Валерій Бондар Єгор Назарина Дмитро Різник Маркус Тюрам Алессандро Бастоні Андреа Мальдера Андреа Мальдера ФК «Шахтар» ФК Інтер (Мілан)

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