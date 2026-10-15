«Хетафе» після екскапітана «Реала» націлився на колишню зірку «Манчестер Юнайтед»

Середняк Ла Ліги взявся запрошувати іменитих футболістів

Іспанський «Хетафе» зробив пропозицію екснападнику англійського «Манчестер Юнайтед» і низки інших команд Джейдону Санчо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Англієць з літа залишається вільним агентом. «Темно-сині» зможуть підписати вінгера безкоштовно, але повинні задовольнити фінансові апетити Санчо. Нападник узяв час на роздуми.

За плечима Санчо наразі виступи в чемпіонатах Англії та Німеччини. Зокрема, на батьківщині він захищав кольори «Манчестер Юнайтед», лондонського «Челсі» та бірмінгемської «Астон Вілли». Натомість в Бундеслізі вінгер провів два періоди в дортмундській «Боруссії».

Санчо в минулому сезоні зіграв 39 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три результативні передачі. Нападник у 2018-2021 роках також провів 23 поєдинки в збірній Англії (три м'ячі).

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.