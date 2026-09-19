Юний бомбардир відреагував на прем'єрний виклик до збірної України

Форвард уперше поїде в табір «синьо-жовтих»

Нападник нідерландського «Утрехта» Артем Степанов поділився емоціями від запрошення до лав національної команди України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на VoetbalPrimeur.

19-річний українець зрадів виклику від Андреа Мальдери. Тепер він зібрався продемонструвати свій рівень тренерському штабу «синьо-жовтих». Степанов також розповів, як дізнався про поїздку.

«Я дивився оголошення складу разом із батьком удома. Звичайно, ми були щасливі, але я знав, що повинен потрапити до збірної. Зараз усе складається для мене дуже добре, тож я хочу продовжувати в тому ж дусі», – зізнався форвард.

Степанов у нинішньому сезоні зіграв п'ять матчів у чемпіонаті Нідерландів. До свого активу він записав п'ять голів. Кольори «Утрехта» нападник захищає на правах оренди з леверкузенського «Баєра».

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Виклик до національної команди отримали 18 представників української Прем'єр-ліги та 12 легіонерів. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар»і київське «Динамо» – п'ять і шість відповідно. Житомирське «Полісся» делегувало до збірної чотирьох виконавців.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Артем Степанов («Утрехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Ще десяток виконавціві потрапили в резервний список. Там опинився оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук, оборонець львівських «Карпат» Роман Вантух, «гірники» Дмитро Криськів і Олександр Караваєв, півзахисник аравійського «Аль-Ахлі» Артем Бондаренко, «поліський вовк» Владислав Велетень, оборонець «Харкова» Артем Шабанов і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Шанс дебютувати в національній команді матимуть голкіпер Єрмаков, оборонці Крупський та Драмбаєв, хавбек Варфоломєєв, вінгер Хлань і форвард Степанов. Після тривалої паузи повернеться в табір «синьо-жовтих» Сікан. Востаннє він одягав футболку збірної України в 2023 році.

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».