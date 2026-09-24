Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного

Єдиний гол у складі нашої команди забив Олександр Дєдов

24 вересня відбувся товариський матч між збірними України та Швеції U19. Про це повідомляє «Главком».

Команди грали у Іспанії. Цей матч став дебютним для Олега Лужного біля керма синьо-жовтих.

Підопічні ексгравця Арсенала поступились представникам північноєвропейської країни з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі збірної України на 54-й хвилині оформив Олександр Дєдов.

27 веренся збірна України U-19 зузстрінеться з однолітками з Німеччини, а 30 вереся протистоятиме шотландцям.

Товариський матч

Швеція U19 – Україна U19 – 2:1

Голи: Брантлінд, 11, 76 – Дєдов, 54

Нагадаємо, що новачок «Харкова» Рафаель Профіні вибув на вісім тижнів через травму.

До слова, Артем Довбик прокоментував інформацію про те, що він відмовився від виклику до збірної України.