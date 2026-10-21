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«Шахтар» оприлюднив склад на матч Ліги чемпіонів проти «Інтера»

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» оприлюднив склад на матч Ліги чемпіонів проти «Інтера»
«Гірники» перед попереднім поєдинком у головному єврокубку
фото: ФК «Шахтар»

Тренерський штаб «гірників» визначився зі стартовою одинадцяткою

Керманич донецького «Шахтаря» Арда Туран обрав стартовий склад на поєдинок 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27 проти міланського «Інтера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Матч «Інтер» – «Шахтар» відбудеться 21 жовтня 2026 року в Мілані. Стартовий свисток зустрічі на стадіоні «Джузеппе Меацца» прозвучить о 22:00 за київським часом. «Нерадзуррі» поки не здобули жодного очка в турнірі, а от команда Арди Турана завоювала чотири бали.

Стартовий склад «Шахтаря» на матч 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів

Вибір Турана був прогнозованим. Інтрига зберігалася щодо позиції на лівому фланзі атаки. Зрештою, тренерський штаб зробив ставку на Глейкера Мендозу. Невертон опинився в запасі.

Повний стартовий склад «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Гомес, Педріньйо, Мендоза – Еліас.

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Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли сім поєдинків. «Нерадзуррі» жодного разу не програли українському гранду. Міланці оформили чотири перемоги та три матчі звели внічию.

Останнє рандеву суперників відбулося у сезоні 2021/22. Тоді «Інтер» перетнувся з «гірниками» на груповому етапі Ліги чемпіонів. Спершу команди розписали нічию в Києві (0:0). Згодом італійський гранд переграв «Шахтар» удома (2:0). Дубль оформив форвард Джеко.

До слова, раніше «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» із Ковалівки в УПЛ. Голами відзначилися оборонці Тобіас і Бондар. «Гірники» закріпилися в лідерах дивізіону.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» упевнено переграв АЕК із Афін у Лізі чемпіонів. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо та вінгер Мендоза. Ще один м'яч – автогол воротаря Бріньйолі.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів Арда Туран ФК «Шахтар»

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