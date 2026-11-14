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Хокеїстки декількох збірних поскаржилися на неякісну форму для Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Хокеїстки декількох збірних поскаржилися на неякісну форму для Чемпіонату світу
Форма німецької команди не тримається купи
фото: соціальні мережі

В американок, канадок та німкень були проблеми з ігровими джерсі

На світовій першості з хокею серед жінок одразу в трьох збірних виникли проблеми з екіпіруванням: йдеться про США, Канаду та Німеччину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti. 

Бракована форма 

Кумедний, але водночас показовий епізод продемонстрували сестри-близнючки Луїза та Ліллі Вельке, які виступають за німецьку збірну. Вони опублікували у TikTok відео, на якому показали екіпірування команди та емблеми з німецьким орлом, що від'єдналися від одягу й опинилися просто на підлозі роздягальні. «Коли нарешті отримуєш емблему з орлом на грудях… або все-таки ні», – пожартували хокеїстки.

Невиразне екіпірування США та Канади

Американки та канадки змушені грати у спрощених футболках без звичних національних емблем через суперечку між своїми федераціями та Міжнародною федерацією хокею щодо комерційних прав на форму. Федерації Канади та США оскаржили рішення в швейцарському суді, оскільки побоювалися втратити контроль над комерційними правами на власну символіку та продажем офіційної атрибутики.

У результаті команди двох хокейних грандів вийшли на лід у фактично звичайних футболках із написами Canada та USA замість традиційних емблем. Така форма викликала хвилю критики серед уболівальників, а до цього додалися і проблеми зі збірною Німеччини.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею розслідує виступ команди з Луганська у російських турнірах

Теги: хокей чемпіонат світу

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