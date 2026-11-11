Конгрес українців Канади провів акцію протесту через приїзд в Оттаву росіянина Овечкіна

Олександр Овечкін знімався у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»

Члени Конгресу українців Канади організували акцію протесту біля арени «Canadian Tire Centre» в Оттаві у вівторок, 10 листопада, на знак протесту проти першої гри росіянина Олександра Овєчкіна у Канаді у цьому сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.

«Це абсолютно неприйнятно. Це війна. Руйнування та спустошення тривають прямо зараз, а для них – усе як зазвичай. Я бачу величезну підтримку з боку пересічних канадців. Для мене це дуже багато значить», – сказав член Конгресу українців Канади Майк Риндзак.

Варто зазначити, що Конгрес українців Канади у жовтні закликав заборонити в’їзд до країни форварду «Вашингтона» Олександру Овечкіну.

«Те, що Національна хокейна ліга прославляє Овечкіна та ігнорує його підтримку геноцидного режиму, є моральною плямою на НХЛ. Але боягузтво НХЛ жодним чином не звільняє уряд Канади від відповідальності за дотримання закону та захист безпеки канадців.

Міністр імміграції, біженців та громадянства має повноваження заборонити прихильникам геноциду в’їзд до Канади. UCC закликає Канаду негайно діяти та заборонити в’їзд Овечкіну та іншим прихильникам геноциду Росії проти України», – заявила президентка UCC Олександра Хичій.

Нагадаємо, Овечкін прокоментував свою появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».

«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.

Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.

Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake



He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".



Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 15, 2026

Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.