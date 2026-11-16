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Німеччина закликала Міжнародну федерацію хокею визначитися щодо участі Росії в Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Німеччина закликала Міжнародну федерацію хокею визначитися щодо участі Росії в Чемпіонаті світу
15 листопада Міжнародна федерація хокею (IIHF) повідомила, що Росія не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу

Чемпіонат світу з хокею 2027 пройде в Німеччині з 14 по 30 травня 2027 року.

Очільник Німецької хокейної спілки Франк Лутц закликав Міжнародну федерацію хокею в найкоротші терміни вирішити питання щодо складу учасників Чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DPA.

15 листопада Міжнародна федерація хокею (IIHF) повідомила, що Росія не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«Тепер нам необхідна така ж визначеність у плануванні та напередодні домашнього Чемпіонату світу у травні – як для команд, так і для вболівальників та всіх наших партнерів. У зв'язку з цим ми закликаємо IIHF у найкоротші терміни внести ясність», – заявив Лутц.

Чемпіонат світу з хокею 2027 пройде в Німеччині з 14 по 30 травня 2027 року.

Ймовірне повернення російських хокеїстів на світові першості стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Теги: хокей

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