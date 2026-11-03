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Букмекер з РФ, який допомагає окупантам, заявив, що хоче бути спонсором Чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Букмекер з РФ, який допомагає окупантам, заявив, що хоче бути спонсором Чемпіонату світу з хокею
У 2025 Fonbet та Паралімпійський комітет Росії провели змагання для російських окупантів з волейболу сидячи

Чемпіонат світу з хокею 2027 року пройде з 14 по 30 травня у Німеччині

Скандальна російська букмекерська компанія Fonbet направила офіційного листа до Міжнародної федерації хокею (IIHF) з пропозицією спонсорувати запланований на 2027 році Чемпіонат світу з хокею. Про це повідомляють російські пропагандисти, інформує «Главком».

У листі зроблено акцент на можливе заміщення беттинг-партнера з Tipsport, у якого діючий контракт із IIHF до 2029 року. У разі участі Росії Tipsport може відмовитись від реклами під час матчів за участю російських команд, а з подальшими кроками визначиться після прояснення позицій інших національних федерацій.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року пройде з 14 по 30 травня у двох містах Німеччини – Дюссельдорфі та Мангеймі.

Варто зазначити, що у 2025 Fonbet та Паралімпійський комітет Росії провели змагання для російських окупантів з следж-хокею, футболу ампутантів та волейболу сидячи.

«Ми раді співпраці з ПКР. Раніше ми неодноразово наголошували, що хочемо брати активну участь у реабілітації ветеранів та учасників СВО через спорт. Спільно з ПКР ми вже проводили низку спільних акцій, але тепер наша робота стане більш глобальною», – зазначав генеральний директор Fonbet Сергій Анохін.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Як повідомлялося, збірна України з  хокею може втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про повернення російських команд на міжнародні змагання. 

За словами голови Фінського хокейного союзу Хейкі Хієтанена, наступного року в елітному дивізіоні чемпіонату світу мають виступити 16 збірних. Розширення турніру до 17 учасників він вважає вкрай малоймовірним через організаційні труднощі.

Відповідаючи на запитання про те, яка збірна може втратити місце через повернення Росії, Хієтанен назвав Україну.

«Згідно з рейтингом, за межами турніру залишиться Україна», – завив Хієтанен.

Україна виборола путівку на Чемпіонат світу у травні 2026 року. Наша збірна повернулася до еліти світового хокею вперше за 20 років. 

Теги: букмекери хокей

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