«Сокіл» стартував з перемоги у Континентальному кубку

«Сокіл» розпочав свій шлях у новому розіграші турніру

16 жовтня відбувся матч першого туру групового етапу Континентального кубку між «Соколом» та «Хакою». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у литовському місті Електренай.

У першоу періоді укаїнський колектив відзначився лише однією шайбою, а от друга та третя 20-хвилинки вийшли набагато успішнішими: «Сокіл» шість разів вразив ворота суперника та здобув впевнену перемогу.

17 жовтня «Сокіл» зіграє з литовською «Енергією», а 18 числа з латвійським «Мого». переожець квартету проб'ється до наступного раунду.

Континентальний кубок. Група A

Сокіл – Хака 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Шайби: 03:00 Бородай (Тимченко, Сисак) – 1:0, 22:53 Тищенко (Ратушний, Мазур) – 2:0, 36:31 М.Жеребко (Д.Жеребко, Бурдаков) – 3:0, 38:23 Чердак (Сисак, Пиріг) – 4:0, 44:59 Мазур (Олійник, Кальсін) – 5:0, 49:37 М.Жеребко (Бурдаков) – 6:0, Д.Жеребко (Толстушко, Сидоренко) – 7:0

До слова, захисник московського хокейного клубу ЦСКА канадець Джеремі Рой отримав громадянство Росії.

Нагадаємо, український голкіпер Олександр Левшин покинув канадський «Прінс-Джордж Кугарс».