«Сокіл» оформив другу розгромну перемогу в Континентальному кубку з хокею

Чемпіон України зробив черговий крок для виходу в наступний раунд

Київський «Сокіл» переграв «Енергію» з литовського Електреная (4:1) в першому раунді Континентального кубка 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Вітчизняний гранд повів у рахунку в середині першого періоду. Це Ратушний взяв ініціативу на себе, пішов убік від оборонців і кинув під дальню стійку. Господарі льоду відповіли на старті другої 20-хвилинки – Ружников зіграв на добиванні в затяжній атаці.

Та в середині періоду Ратушний знову вивів «Сокіл» вперед. Цього разу він закинув із центральної зони. А в третій 20-хвилинці «Енергію» столичний гранд добив ще двома голами: Мазур переправив шайбу за лінію з близької відстані, а Сидоренко замкнув передачу з-за воріт.

«Сокіл» здобув другу перемогу в двох турах. Доля путівки в наступний раунд вирішиться у фінальному турі. Суперником чемпіона України буде латвійський «Мого», який також оформив дві перемоги.

Континентальний кубок. Перший раунд, група A

«Сокіл» – «Енергія» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: Ратушний, 10:42, 34:03, Мазур, 42:50, Сидоренко, 51:42 – Ружников, 21:53

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До слова, нещодавно Олександр Бобкін став головним тренером збірної України. Він замінив на посаді Дмитра Христича. ФХУ не домовилася з тренерським штабом останнього про новий контракт.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.