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Дебютант Національної хокейної ліги прем'єрною шайбою змусив арену затягнути культову пісню

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дебютант Національної хокейної ліги прем'єрною шайбою змусив арену затягнути культову пісню
Віктор Еклунд на передматчевому тренуванні
фото: New York Post

Шведський спортсмен надовго запам'ятає перший домашній матч

Нападник «Нью-Йорк Айлендерс» Віктор Еклунд отримав незвичайне привітання з днем народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал НХЛ.

Скандинав голом і результативною передачею доклався до розгрому «Нью-Джерсі» (6:0) в регулярній першості Національної хокейної ліги. Шайбу Еклунд закинув у середині третього періоду. Під час комерційної паузи він дав коментар, а журналістка розповіла трибунам про персональне свято хокеїста.

У підсумку понад 17 тисяч уболівальників «Ю-бі-ес Арени» заспівали Happy Birthday To You для шведського нападника. Шайба у ворота «Нью-Джерсі» ще й стала для нього дебютною в НХЛ. Момент виявився для Еклунда особливим, адже матч також відвідала його матір.

«Айлендерс» обрали Еклунда на минулорічному драфті під 16-м номером. Раніше він захищав кольори «Юргордена» на батьківщині та фарм-клубу «острів'ян» – «Бріджпорта». Перший поєдинок під егідою ліги швед провів 1 жовтня.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ хокей

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