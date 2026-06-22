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Російська легкоатлетка, яка погоріла на допінгу, втратила нагороду Олімпіади-2012

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська легкоатлетка, яка погоріла на допінгу, втратила нагороду Олімпіади-2012
Гулієва з 2021 року представляє на міжнародному рівні Туреччину

У 2024 році Гулієву було усунуто від змагань на чотири роки на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії

Легкоатлетка Катерина Гулієва (Зав'ялова) втратила ​​срібло Олімпіади-2012 у Лондоні на дистанції 800 м, яке вона виборола у складі збірної Росії. Про це повідомляє «Главком».

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) перерозподілила медалі після дискваліфікації Гулієвої – у березні 2024 року її було усунуто на чотири роки на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії. Спортсменка подала апеляцію, але у травні 2025-го її було відхилено.

Спочатку срібло на Іграх-2012 виборола росіянка Марія Савінова, але вона була дискваліфікована за допінг, і медаль перейшла Гулієвій, яка фінішувала третьою.

Після рішення про перерозподіл медаль Гулієвої буде передана кенійці Памелі Джелімо. Бронзову відзнаку отримає американка Алісія Монтано. Перемогу в забігу здобула Кастер Семеня з ПАР.

Гулієва з 2021 року представляє на міжнародному рівні Туреччину.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: допінг легка атлетика Олімпіада спорт

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