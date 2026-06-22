Гулієва з 2021 року представляє на міжнародному рівні Туреччину

У 2024 році Гулієву було усунуто від змагань на чотири роки на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії

Легкоатлетка Катерина Гулієва (Зав'ялова) втратила ​​срібло Олімпіади-2012 у Лондоні на дистанції 800 м, яке вона виборола у складі збірної Росії. Про це повідомляє «Главком».

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) перерозподілила медалі після дискваліфікації Гулієвої – у березні 2024 року її було усунуто на чотири роки на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії. Спортсменка подала апеляцію, але у травні 2025-го її було відхилено.

Спочатку срібло на Іграх-2012 виборола росіянка Марія Савінова, але вона була дискваліфікована за допінг, і медаль перейшла Гулієвій, яка фінішувала третьою.

Після рішення про перерозподіл медаль Гулієвої буде передана кенійці Памелі Джелімо. Бронзову відзнаку отримає американка Алісія Монтано. Перемогу в забігу здобула Кастер Семеня з ПАР.

Гулієва з 2021 року представляє на міжнародному рівні Туреччину.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: