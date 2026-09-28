Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки

Після фінішу було проведено перевірку взуття, яка виявила, що кросівки Токсанбаєвої не перебувають у переліку моделей, схвалених World Athletics

Казахстанську спортсменку Ясміну Токсанбаєву, яка здобула золоту медаль зі спортивної ходьби на Азійських іграх у Японії, позбавили нагороди через взуття, яке вона використала під час змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

У НОК Казахстану підтвердили, що після фінішу було проведено перевірку взуття, яка виявила, що кросівки Токсанбаєвої не перебувають у переліку моделей, схвалених World Athletics.

Згідно з чинними правилами World Athletics, результат спортсменки було визнано недійсним.

Переможцем змагань у результаті було визнано представницю Китаю.

Федерація легкої атлетики Казахстану ухвалила рішення виплатити призові Токсанбаєвій.

Також у федерації зазначили, що не знімають із себе відповідальності за інцидент, але оскаржили рішення про позбавлення нагороди.

Азійські ігри у Японії завершаться 4 жовтня.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026.

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.