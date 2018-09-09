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    Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у першій найлегшій вазі завершився у нічию

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    Фото взяте з ресурсу telegraf.com.ua - Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у першій найлегшій вазі завершився у нічию
    Фото взяте з ресурсу telegraf.com.ua

    Донні Ньетес і Астон Палікте не виявили переможця у поєдинку за вакантний пояс WBO

    Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях 36-річний філіппінець Донні Ньетес (Перший номер рейтингу WBO) і його 27-річний співвітчизник Астон Палікте (Другий номер WBO) завершили внічию поєдинок за титул WBO у першій найлегшій вазі, який в підсумку залишився вакантним.

    За підсумками дванадцяти раундів один із суддів нарахував 118-110 на користь Ньетеса, інший віддав перемогу Палікте з рахунком 116-112, а третій виставив нічийний рахунок 114-114.

    Згідно даним CompuBox Палікте діяв у цьому поєдинку активніше за свого суперника (830 викинутих ударів проти 523), проте Ньетес виявився значно точніше, завдавши 194 удару (37%) проти 124 (15%) у суперника.

    Джерело: telegraf.com.ua

    бокс
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