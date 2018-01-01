Бондаренко покидає відбірковий етап турніру в Сіднеї
- Сьогодні, 13:28
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Розсилка
Тільки з сьомого матчбола суперниця Бондаренко завершила зустріч на свою користь
Українська тенісистка Катерина Бондаренко не зуміла пробитися до 3-го кола кваліфікації турніру WTA Sydney International.
Українка більше 2,5 годин боролася з представницею Парагваю Веронікою Сепеда-Ройг, але в підсумку програла: 6-2, 3-6, 6-7 (4).
У вирішальній партії Бондаренко поступалася 2-5, зуміла зрівняти рахунок і відіграти чотири матчбола, щоб перевести гру на тайбрейк. Вже на тайбрейку суперниця нашої тенісистки вела 6-2, Бондаренко взяла наступні два очки, і тільки з сьомого матчбола Сепеда-Ройг завершила зустріч на свою користь.
Sydney International – 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий турнір у Сіднеї, Австралія
Призовий фонд: $733,900
Друге коло кваліфікації
Вероніка Себеде (Парагвай) - Катерина Бондаренко (Україна) 2:6, 6:3, 7:6 (4)