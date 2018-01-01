Бондаренко покидає відбірковий етап турніру в Сіднеї

Тільки з сьомого матчбола суперниця Бондаренко завершила зустріч на свою користь

Українська тенісистка Катерина Бондаренко не зуміла пробитися до 3-го кола кваліфікації турніру WTA Sydney International. Українка більше 2,5 годин боролася з представницею Парагваю Веронікою Сепеда-Ройг, але в підсумку програла: 6-2, 3-6, 6-7 (4). У вирішальній партії Бондаренко поступалася 2-5, зуміла зрівняти рахунок і відіграти чотири