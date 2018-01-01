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    Бондаренко покидає відбірковий етап турніру в Сіднеї

    Тільки з сьомого матчбола суперниця Бондаренко завершила зустріч на свою користь
    Українська тенісистка Катерина Бондаренко не зуміла пробитися до 3-го кола кваліфікації турніру WTA Sydney International. Українка більше 2,5 годин боролася з представницею Парагваю Веронікою Сепеда-Ройг, але в підсумку програла: 6-2, 3-6, 6-7 (4). У вирішальній партії Бондаренко поступалася 2-5, зуміла зрівняти рахунок і відіграти чотири
    • Сьогодні, 13:28
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    Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua
    Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua

    Тільки з сьомого матчбола суперниця Бондаренко завершила зустріч на свою користь

    Українська тенісистка Катерина Бондаренко не зуміла пробитися до 3-го кола кваліфікації турніру WTA Sydney International.

    Українка більше 2,5 годин боролася з представницею Парагваю Веронікою Сепеда-Ройг, але в підсумку програла: 6-2, 3-6, 6-7 (4).

    У вирішальній партії Бондаренко поступалася 2-5, зуміла зрівняти рахунок і відіграти чотири матчбола, щоб перевести гру на тайбрейк. Вже на тайбрейку суперниця нашої тенісистки вела 6-2, Бондаренко взяла наступні два очки, і тільки з сьомого матчбола Сепеда-Ройг завершила зустріч на свою користь.

    Sydney International – 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий турнір у Сіднеї, Австралія

    Призовий фонд: $733,900

    Друге коло кваліфікації

    Вероніка Себеде (Парагвай) - Катерина Бондаренко (Україна) 2:6, 6:3, 7:6 (4)

    теніс Катерина Бондаренко Україна
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