Дефранц була капітаном жіночої збірної США з академічного веслування на Олімпійських іграх 1976 у Монреалі

Членкиня МОК та призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Аніта Дефранц померла у віці 74 років після тривалої боротьби з раком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британського журналіста Дункана Маккея.

Дефранц була капітаном жіночої збірної США з академічного веслування на Олімпійських іграх 1976 у Монреалі. Тоді вона здобула бронзову медаль.

Дефранц була обрана в МОК у 1986 році. У 1997 році вона стала першою жінкою, обраною на посаду віцепрезидентки МОК.

Також Дефранц балотувалася на посаду очільника МОК у 2001 році, але програла на виборах Жаку Роґґе.

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.