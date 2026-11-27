Владислав Гераскевич: Слоган на скелетонах наших юніорів став проблемою для IBSF

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) вимагає негайно прибрати напис «Free Azov» зі спорядження української юніорської команди. Про це інформує «Главком».

«Наша юніорська команда розмістила слоган «Free Azov» на своїх скелетонах, підтримуючи гуманітарну місію щодо звільнення українських військових з полону.

Очільниця Міжнародної федерації бобслею та скелетону вимагає негайно прибрати ці написи зі змагального спорядження наших юніорів.

Цей слоган неодноразово використовували у спорті: Усик розгортав прапор «Free Azovstal Defenders» і виходив у футболці з ним, й збірна України з футболу також підтримувала цей заклик.

Але з якоїсь причини саме слоган на скелетонах наших юніорів став проблемою для IBSF. Ми надіслали лист-відповідь із обґрунтуванням правомірності слогану і очікуємо скасування заборони», – повідомив Гераскевич.

Junior athletes reminded about POW’s, and suddenly that became a problem. Our junior team put the slogan "Free Azov" on their skeletons, supporting the humanitarian mission to free Ukrainian service members from captivity. Today the head of the International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) demanding that these inscriptions be removed immediately from our juniors' competition equipment. The slogan has been used in sport before: Usyk unfurled a “Free Azovstal Defenders” flag and wore a matching T-shirt; Ukraine’s football team also backed it. Yet for some reason, it is the slogan on our juniors' skeletons that has become a problem for the IBSF. We have already sent a reply justifying the slogan’s legitimacy and expect the ban to be lifted. I want to express my gratitude to our junior team for their important initiative to remind the world about Ukrainians in captivity. I express my absolute support for our young athletes 🫂 Captivity kills! #FreeAzov — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) November 26, 2026

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.