Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник оголосив про відставку Якуба Глушака з посади керманича жіночої національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Дворічна співпраця з польським тренером завершена. Очільник вітчизняного волейболу поклав на Глушака відповідальність за фіаско на Чемпіонаті Європи. Там «синьо-жовті» не змогли здолати груповий етап змагань.

«Тренер він непоганий, але, я думаю, не повною мірою міг керувати командою. Звичайно, його тренерські підходи та методика — у нас немає таких тренерів. Не хочу нікого ображати, але справді немає. Проте завдання на Європі не виконано, і він сам це розуміє», – заявив Мельник.

За словами функціонера, новим головним тренером збірної України стане іноземець. Федерація вже веде перемовини з ним. Також Мельник анонсував зміни в тренерському штабі, до якого долучаться молоді українці.

«У нас буде новий тренер у жіночій збірній. Ми ще ніде про це не говорили, але можу сказати, що це буде італієць — якщо все зійдеться так, як ми запланували. Зараз ведемо перемовини з одним із італійців», – заявив президент ФВУ.

Глушак очолив збірну України в січні 2025 року. У дебютному сезоні він привів «синьо-жовтих» до тріумфу в Золотій Євролізі. Також під керівництвом польського фахівця національна команда вперше за 32 роки взяла участь в Чемпіонаті світу, де оформила одну перемогу на груповому етапі.

Календар жіночої збірної України з волейболу в Лізі націй-2027

«Синьо-жовті» розпочнуть турнір у Канаді. Потім українські волейболістки повернуться до Європи, де гратимуть на нідерландській землі. Натомість третій ігровий тиждень збірна України проведе в Бразилії.

Список матчів жіночої збірної України в Лізі націй-2027:

перший тиждень, 2-6 червня Канада: Франція, Канада, Домініканська Республіка, Бельгія

другий тиждень, 16-20 червня, Нідерланди: Туреччина, Словенія, Нідерланди, Італія

третій тиждень, 7-11 липня, Бразилія: Сербія, Китай, Бразилія, Таїланд

Календар чоловічої збірної України з волейболу в Лізі націй-2027

Календар «синьо-жовтих» у чоловічих змаганнях виявився логістично зручнішим. Спершу збірна України проведе два тижні в Старому світі, де гратиме в Словенії та Франції. А на третій тиждень турніру команда Рауля Лосано вирушить за океан.

Список матчів чоловічої збірної України в Лізі націй-2027:

перший тиждень, 9-13 червня, Словенія: Фінляндія, Словенія, Польща, Туреччина

другий тиждень, 23-27 червня, Франція: Бразилія, Куба, Аргентина, Франція

третій тиждень, 14-18 липня, США: США, Китай, Німеччина, Болгарія

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.