Владислав Гераскевич: Для нас форма – це спосіб вираження думок і прояв нашої ідентичності

Владислав Гераскевич презентував нову форму збірної України зі скелетону, яка нагадує про війну. Про це повідомляє «Главком».

Головним джерелом натхнення стали рожеві озера півдня України, що вирізняються незвичними кольорами та фактурами. Їхні природні відтінки стали основою кольорової палітри комбінезону.

Водночас це не лише розповідь про красу української природи, а й про території, які сьогодні перебувають під російською окупацією та зазнають руйнувань через бойові дії, забруднення й екоцид. Це місця, з якими пов'язані життя людей, пам'ять і відчуття дому.

Щоб втілити цю ідею, команди звернулися до природних форм і трансформували їх у графічні елементи. Замість буквального зображення пейзажів дизайн побудований на дослідженні структур самого ландшафту: контурів берегів, хвиль, ритмів полів, соляних відкладень, рослинних форм і ліній степу. Ці елементи перетворилися на абстрактні форми та патерни. Вони фрагментуються, повторюються, змінюють масштаб і напрямок, переходячи від звичних форм до більш динамічної композиції.

Ще одним візуальним шаром став орнамент, у якому прочитуються мотиви українських витинанок. Його нанесли поверх основної графіки.

До створення комбінезону Владислава Гераскевича долучилися Etnodim та «Тонко Спорт».

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«Для нас форма – це спосіб вираження думок і прояв нашої ідентичності. Ми завжди прагнули інтегрувати в неї українську символіку, культурну спадщину та сенси, які відображають, ким ми є. Кілька років тому разом із командою Тонко Спорт ми розробили перший спільний дизайн комбінезона, і відтоді наша співпраця пройшла вже кілька сезонів. З часом ми відчули, що хочемо рухатися далі – глибше зануритися в українську культурну спадщину та знайти нові способи її прояву через форму.

Нам давно хотілося залучити до цього процесу партнера, який по-справжньому відчуває українські традиції, розуміє їхню глибину та вміє відтворювати їх сучасною мовою. Саме таким партнером для нас став Etnodim. Я дуже щасливий, що нам вдалося об’єднатися та разом втілити цю особливу роботу в життя», – заявив Владислав Гераскевич.

Він також зазначив, що ця форма є новою можливістю говорити про окуповані регіони України та унікальні місця нашої країни, які через напад Росії зазнають екологічної катастрофи.

Кольорову палітру доповнює інверсія, що відсилає до зображень із тепловізійних приладів. Знайомий природний ландшафт постає в інших кольорах, ніби крізь оптику, яка змінює звичне сприйняття. Це відсилання до реальності, у якій сьогодні існують українські території.

Уже 27 листопада Владислав Гераскевич уперше вийде на міжнародну арену в новому комбінезоні – на старті першого етапу Кубка світу IBSF в Альтенберзі, Німеччина.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.