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    ХК «Кременчук» візьме участь у новому сезоні Української хокейної ліги

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    Фото УХЛ - ХК «Кременчук» візьме участь у новому сезоні Української хокейної ліги
    Фото УХЛ

    «Містяни» стали другою командою, яка зіграє у сезоні-2018/19

    В офіс Української хокейної ліги надійшла заявка від ХК «Кременчук» на участь у майбутньому сезоні УХЛ.

    Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

    Прийом заявок від команд триватиме до 31 травня – клубам необхідно направити у Лігу гарантійний лист за встановленою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті.

    Також клубам потрібно виконати інші необхідні фінансові та технічні умови.

    Раніше відповідну заявку на адресу УХЛ надіслав «Білий Барс» – бронзовий призер минулого сезону.

    Майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

    У першому сезоні – 2016/17 – чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчук», а бронза дісталася «Кривбасу».

    У сезоні-2017/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – «містянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».

    чемпіонат України хокей
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