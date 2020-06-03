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    «Олімпіаду в Токіо, найімовірніше, відмінять», - лікар епідеміолог

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    Від Олімпіади-2020 залишаються лише кільця - «Олімпіаду в Токіо, найімовірніше, відмінять», - лікар епідеміолог
    Від Олімпіади-2020 залишаються лише кільця
    Фото - Los Angeles Times

    Кентаро Івата сумнівається, що за рік вірус вдасться подолати

    Лікар-епідеміолог і екс-науковий радник японської влади Кентаро Івата розповів про шанси на проведення Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році.

    «Перемогти новий коронавірус по всьому світу до наступного року буде складно, а тому проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо, швидше за все, доведеться скасувати. По-перше, Японія повинна перемогти коронавірус, по-друге, вірус повинен бути пригнічений в інших країнах.

    Виконати першу умову до наступного року, можливо, вдасться. Друга умова? З цього приводу я налаштований дуже песимістично. В Олімпіаді беруть участь багато людей з різних країн, що не дуже відповідає тим умовам, в яких ми зараз знаходимося і, швидше за все, продовжимо перебувати в наступному році», - сказав Івата.

    Нагадаємо, Ігри в Токіо-2020 були перенесені на наступний рік через пандемію коронавірусу.

     Читайте також: Глава Олімпіади-2020 визнає, що пандемія може вплинути на проведення Ігор у 2021 році
    Японія Олімпіада-2020 коронавірус
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