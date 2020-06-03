«Олімпіаду в Токіо, найімовірніше, відмінять», - лікар епідеміолог



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Від Олімпіади-2020 залишаються лише кільця Фото - Los Angeles Times

Кентаро Івата сумнівається, що за рік вірус вдасться подолати

Лікар-епідеміолог і екс-науковий радник японської влади Кентаро Івата розповів про шанси на проведення Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році.

«Перемогти новий коронавірус по всьому світу до наступного року буде складно, а тому проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо, швидше за все, доведеться скасувати. По-перше, Японія повинна перемогти коронавірус, по-друге, вірус повинен бути пригнічений в інших країнах.

Виконати першу умову до наступного року, можливо, вдасться. Друга умова? З цього приводу я налаштований дуже песимістично. В Олімпіаді беруть участь багато людей з різних країн, що не дуже відповідає тим умовам, в яких ми зараз знаходимося і, швидше за все, продовжимо перебувати в наступному році», - сказав Івата.

Нагадаємо, Ігри в Токіо-2020 були перенесені на наступний рік через пандемію коронавірусу.