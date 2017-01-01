«Сталь» напередодні поєдинку з «Динамо» понесла важкі кадрові втрати
- 24 Листопада, 19:30
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Розсилка
Клуб з Кам'янського перетворився на суцільний лазарет
26 листопада, в рамках 17-го туру чемпіонату УПЛ «Сталь» на своєму полі прийме «Динамо» (початок зустрічі - о 19:30).
Як інформує телеканал «Футбол», «Сталь» напередодні поєдинку зіткнулася з серйозними кадровими проблемами.
Повідомляється, що матч з київським клубом пропустять як мінімум п'ять футболістів команди з Кам'янського.
Задерака, Грачов і Гор Малакян - травмовані.
Крім того, Тимчик та Михайличенко не мають права грати проти «Динамо» за умовами орендної угоди з київським клубом.
Однак на цьому біди «Сталі» не закінчилися.
Медслужба клубу попередила тренерський штаб про те, що ще кілька виконавців за станом здоров'я можуть пропустити поєдинок 17-го туру.