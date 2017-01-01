«Сталь» напередодні поєдинку з «Динамо» понесла важкі кадрові втрати

Клуб з Кам'янського перетворився на суцільний лазарет

26 листопада, в рамках 17-го туру чемпіонату УПЛ «Сталь» на своєму полі прийме «Динамо» (початок зустрічі - о 19:30). Як інформує телеканал «Футбол», «Сталь» напередодні поєдинку зіткнулася з серйозними кадровими проблемами. Повідомляється, що матч з київським клубом пропустять як мінімум п'ять



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Клуб з Кам'янського перетворився на суцільний лазарет

26 листопада, в рамках 17-го туру чемпіонату УПЛ «Сталь» на своєму полі прийме «Динамо» (початок зустрічі - о 19:30).

Як інформує телеканал «Футбол», «Сталь» напередодні поєдинку зіткнулася з серйозними кадровими проблемами.

Повідомляється, що матч з київським клубом пропустять як мінімум п'ять футболістів команди з Кам'янського.

Задерака, Грачов і Гор Малакян - травмовані.

Крім того, Тимчик та Михайличенко не мають права грати проти «Динамо» за умовами орендної угоди з київським клубом.

Однак на цьому біди «Сталі» не закінчилися.

Медслужба клубу попередила тренерський штаб про те, що ще кілька виконавців за станом здоров'я можуть пропустити поєдинок 17-го туру.