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    Тренер італійської Серії А пройшов третій курс хіміотерапії

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    Аріанна Міхайловіч підтримує свого знаменитого чоловіка Сінішу у важку хвилину - Тренер італійської Серії А пройшов третій курс хіміотерапії
    Аріанна Міхайловіч підтримує свого знаменитого чоловіка Сінішу у важку хвилину
    Instagram Аріанни Міхайловіч

    Сініша Міхайловіч проходить курс лікування від лейкемії

    Головний тренер італійської «Болоньї» Сініша Міхайловіч був виписаний з лікарні, повідомляє Football Italia.

    Сербський фахівець пройшов третій курс хіміотерапії. Попередній курс тривав з 9 вересня до 8 жовтня. Перший курс розпочався в липні цього року і тривав 43 дні.

    Дружина Міхайловіча Аріанна опублікувала в своєму Instagram світлину, зроблену після виходу з лікарні.

    Міхайловіч проходить курс лікування від лейкемії, яка була діагностована в нього цьогоріч. Хвороба не відібрала у Міхайловіча прагнення займатися улюбленою справою. У двох стартових турах італійської Серії А він особисто був присутній на матчах за особливим дозволом лікарів. За тренуваннями футболістів Сініша спостерігав через відеозв'язок.

    Після 12 турів «Болонья» посідає 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 12 очками в активі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ рак Серія А Сініша Міхайловіч ФК «Болонья»
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