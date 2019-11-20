Тренер італійської Серії А пройшов третій курс хіміотерапії



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Аріанна Міхайловіч підтримує свого знаменитого чоловіка Сінішу у важку хвилину Instagram Аріанни Міхайловіч

Сініша Міхайловіч проходить курс лікування від лейкемії

Головний тренер італійської «Болоньї» Сініша Міхайловіч був виписаний з лікарні, повідомляє Football Italia.

Сербський фахівець пройшов третій курс хіміотерапії. Попередній курс тривав з 9 вересня до 8 жовтня. Перший курс розпочався в липні цього року і тривав 43 дні.

Дружина Міхайловіча Аріанна опублікувала в своєму Instagram світлину, зроблену після виходу з лікарні.

Міхайловіч проходить курс лікування від лейкемії, яка була діагностована в нього цьогоріч. Хвороба не відібрала у Міхайловіча прагнення займатися улюбленою справою. У двох стартових турах італійської Серії А він особисто був присутній на матчах за особливим дозволом лікарів. За тренуваннями футболістів Сініша спостерігав через відеозв'язок.

Після 12 турів «Болонья» посідає 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 12 очками в активі.