Один з найкращих оборонців світу 90-х років повідомив, що хворий на рак крові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сініша Михайловіч поки не збирається призупиняти тренерської кар'єри Фото з соцмереж

Сініша Михаловіч боротиметься за життя

Легендарний у минулому сербський футболіст, один з найкращих виконавців штрафних у історії футболу, а нині головний тренер італійської «Болоньї» Сініша Міхайловіч заявив, що він хворий на лейкемію.

«У мене лейкемія. Коли я дізнався цю новину, це був справжній удар. Кілька днів я плакав, але це були не сльози страху. Я поважаю хворобу, я зіткнуся з нею, дивлячись їй в очі. Чекаю, коли вирушу в лікарню, де почну бій. Хвороба агресивна, але перемогти можна. Я говорив це і футболістам. Пояснював, що ми повинні атакувати і прагнути до перемоги. Будемо відсиджуватися і захищатися - нас приб'ють. Я повинен використовувати цю тактику в боротьбі. Упевнений, що виграю цю битву.Виграю боротьбу для моєї сім'ї, для моїх дітей, для всіх тих, хто любить мене», - заявив Міхайловіч на спеціальній прес-конференції.

Лікар «Болоньї» додав, що Міхайловіч продовжить тренувати.

«У нього немає симптомів, це дуже гарний початок. З вівторка він буде відвідувати лікарню для процедур, ми в надійних руках. Він зможе продовжити роботу і просто зобов'язаний це зробити, тому що не може жити, якщо не говорить гравцям, щоб вони зайняли неправильну позицію або щось зробили погано. Поки не можемо сказати, скільки займе лікування. Ми знаємо діагноз, але поки не знаємо точний тип лейкемії, відповідно, невідомий і спосіб лікування або його терміни. Я знаю його десять років, він повернеться ще сильнішим психологічно і фізично. Він просто танк!» - зазначив лікар.