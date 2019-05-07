12 травня у Києві пройде спортивно-сімейний захід із нагоди святкування Дня матері



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До участі запрошуються батьки та діти. Після тренування усі охочі зможуть потренуватися пробігти дистанції «Пробігу під каштанами»

12 травня о 10:00 оргкомітет «Пробігу під каштанами» запрошує всіх охочих взяти участь у спортивно-сімейному заході з нагоди святкування Дня матері. Про це інформує прес-служба КМДА.

У програмі, зокрема, дитяче тренування, репетиція забігів, лекція для батьків «Спорт і діти: з чого починати та як привчати», майстер-клас та пікнік.

Тренер та лектор – Наталія Лебедєва – переможниця найпершого «Пробігу під каштанами», майстер спорту з легкої атлетики, заслужений тренер України, мама та бабуся.

До участі запрошуються батьки та діти. Після тренування усі охочі зможуть потренуватися пробігти дистанції «Пробігу під каштанами»:

Старт № 1: «Пробіг у ходунках» – дітки до 1,5, які вчаться ходити (дистанція – 10 метрів).

Старт № 2: діти віком до 4 років з одним дорослим (50 м).

Старт № 3: діти віком до 9 років з одним дорослим (100 м).

Старт № 4: діти віком від 10 років (1200 м).

Участь безкоштовна.

На учасників чекають приємні сюрпризи та весела компанія в одному із наймальовничіших парків на березі Дніпра - парку «Наталка». Для участі в стартах необхідно заповнити форму:

Деталі на сайті .

Нагадаємо, що щорічний спортивно-благодійний «Пробіг під каштанами» пройде 26 травня, на День Києва. Співорганізатором заходу є КМДА.