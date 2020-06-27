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    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)

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    Сім'ї Пеєвих і Салпарових зі щойно похрещеним хлопчиком - Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Сім'ї Пеєвих і Салпарових зі щойно похрещеним хлопчиком
    Фото із соцмереж

    Обидва спортовці більшу частину кар’єри провели в Росії

    41-річний болгарський футболіст Ґеорґі Пеєв разом із коханою Цветеліною Івановою стали хрещеними батьками для сина болгарського волейболіста Теодора Салпарова.

    37-річний Салпаров довгі роки є гравцем збірної Болгарії, її основним ліберо. У складі національної команди Теодор виходив на майданчик у всіх великих міжнародних турнірах, зокрема на Олімпійських іграх в Пекіні в 2008 році і на лондонській Олімпіаді 2012 року. Салпаров здобув разом зі збірною бронзові медалі чемпіонату світу-2006, а також Кубка світу-2007 і чемпіонату Європи-2009.

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    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)
    Фото із соцмереж

    Пеєв теж довго грав за національну команду своєї країни. У період з 1999-го по 2011 рік він провів за болгарів 54 матчі. За київське «Динамо» Ґеорґі грав у 2001-2006 роках і став триразовим чемпіоном (2001, 2003, 2004), дворазовим володарем Кубка (2003, 2005) і Суперкубка України 2005 року. В 2006-му Ґорґі також зіграв десять матчів за «Дніпро», але основну частину кар’єри провів за російський «Амкар» з Пермі, за який виступав з 2007-го по 2016 роки.

    Салпаров теж значну частину кар’єри провів у Росію. Зокрема зараз він є гравцем «Юґри» із Сурґута.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ волейбол ФК «Динамо» ФК Дніпро Георгій Пеєв Теодор Салпаров ФК «Амкар»
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