Екс-футболіст київського «Динамо» хрестив сина титулованого болгарського волейболіста (фото)



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Сім'ї Пеєвих і Салпарових зі щойно похрещеним хлопчиком Фото із соцмереж

Обидва спортовці більшу частину кар’єри провели в Росії

41-річний болгарський футболіст Ґеорґі Пеєв разом із коханою Цветеліною Івановою стали хрещеними батьками для сина болгарського волейболіста Теодора Салпарова.

37-річний Салпаров довгі роки є гравцем збірної Болгарії, її основним ліберо. У складі національної команди Теодор виходив на майданчик у всіх великих міжнародних турнірах, зокрема на Олімпійських іграх в Пекіні в 2008 році і на лондонській Олімпіаді 2012 року. Салпаров здобув разом зі збірною бронзові медалі чемпіонату світу-2006, а також Кубка світу-2007 і чемпіонату Європи-2009.

Пеєв теж довго грав за національну команду своєї країни. У період з 1999-го по 2011 рік він провів за болгарів 54 матчі. За київське «Динамо» Ґеорґі грав у 2001-2006 роках і став триразовим чемпіоном (2001, 2003, 2004), дворазовим володарем Кубка (2003, 2005) і Суперкубка України 2005 року. В 2006-му Ґорґі також зіграв десять матчів за «Дніпро», але основну частину кар’єри провів за російський «Амкар» з Пермі, за який виступав з 2007-го по 2016 роки.

Салпаров теж значну частину кар’єри провів у Росію. Зокрема зараз він є гравцем «Юґри» із Сурґута.