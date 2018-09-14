13 легкоатлетів представлять Україну на Юнацьких Олімпійських іграх-2018
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Загалом же від України виступлять 55 спортсменів
На ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх Україну представлять 55 спортсменів, 13 з яких – легкоатлети.
Змагання відбудуться з 6 по 18 жовтня у Буенос-Айресі (Аргентина), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Поіменний склад команди відповідно до здобутих українськими спортсменами ліцензій для участі в Іграх і пропозицій національних федерацій з олімпійських видів спорту затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України.
Загалом у Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206-ти країн, які розіграють нагороди у 32 видах спорту.
Українські легкоатлети свої ліцензії здобували на юнацькому чемпіонаті Європи у Дьйорі у липні цього року.
Українські легкоатлети, які ввійшли до складу збірної для участі в юнацьких Олімпійських іграх-2018:
1. Горєлова Марія – стрибки у довжину
2. Деркач Анастасія – штовхання ядра
3. Дишлюк Наталія – 400 метрів
4. Жульжик Світлана – 800 метрів
5. Іваненко Валерія – метання молота
6. Касян Дарина – спортивна ходьба на 5000 метрів
7. Магучіх Ярослава – стрибки у висоту
8. Онісімова Катерина – 2000 метрів з перешкодами
9. Ященко Марія – стрибки з жердиною
10. Васильєв Андрій – 100 метрів
11. Гонський Олександр – 1500 метрів
12. Дорощук Олег – стрибки у висоту
13. Кохан Михайло – метання молота.