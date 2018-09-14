13 легкоатлетів представлять Україну на Юнацьких Олімпійських іграх-2018



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Загалом же від України виступлять 55 спортсменів

На ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх Україну представлять 55 спортсменів, 13 з яких – легкоатлети.

Змагання відбудуться з 6 по 18 жовтня у Буенос-Айресі (Аргентина), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Поіменний склад команди відповідно до здобутих українськими спортсменами ліцензій для участі в Іграх і пропозицій національних федерацій з олімпійських видів спорту затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України.

Загалом у Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206-ти країн, які розіграють нагороди у 32 видах спорту.

Українські легкоатлети свої ліцензії здобували на юнацькому чемпіонаті Європи у Дьйорі у липні цього року.

Українські легкоатлети, які ввійшли до складу збірної для участі в юнацьких Олімпійських іграх-2018:

1. Горєлова Марія – стрибки у довжину

2. Деркач Анастасія – штовхання ядра

3. Дишлюк Наталія – 400 метрів

4. Жульжик Світлана – 800 метрів

5. Іваненко Валерія – метання молота

6. Касян Дарина – спортивна ходьба на 5000 метрів

7. Магучіх Ярослава – стрибки у висоту

8. Онісімова Катерина – 2000 метрів з перешкодами

9. Ященко Марія – стрибки з жердиною

10. Васильєв Андрій – 100 метрів

11. Гонський Олександр – 1500 метрів

12. Дорощук Олег – стрибки у висоту

13. Кохан Михайло – метання молота.