13-річну литовську баскетболістку викликали в національну збірну
Юсте Йосите
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Тренер команди розраховує на неї в кваліфікації чемпіонату Європи
Тренерський штаб жіночої національної збірної Литви викликав на матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року проти Албанії та Туреччини форварда Юсте Йосите, якій лише 13 років.
14 років баскетболістці має виповнитися за дві доби після поєдинку з Туреччиною.
Йосите вважається головним вундеркіндом жіночого баскетболу Литви. Вона допомогла збірній U-16 дійти до фіналу чемпіонату Європи, а команді U-17 вперше вийти на чемпіонат світу.
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Збірна Литви гратиме проти Албанії вдома 14 листопада та проти Туреччини на виїзді 17 листопада.
Нагадаємо, жіноча збірна України перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи зіграє 14 листопада в Бельгії та 17 листопада в Харкові проти Португалії.