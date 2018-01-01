14-річна українська фігуристка виграла міжнародний турнір у Польщі
- Сьогодні, 16:47
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Успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров
Українці Анастасії Архіпової не було рівних на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup, який відбувся в польському місті Торунь.
У змаганнях одиночок-юніорок Анастасія показала загальний результат 144.35 балів. Українка більше ніж на 20 балів обійшла свою найближчу суперницю - француженку Леа Серну, якій програвала після короткої програми 0,79 бала.
Варто відзначити, що успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров. Вони піднялися на другу сходинку п'єдесталу пошани після завершення змагань танцювальних дуетів.
Успішний виступ учнів Марії Тумановської-Чайки як в короткій, так і в довільній програмах забезпечив їм високі суддівські оцінки - загальна сума балів склала 129.97.
Другими Голубцова і Білобров стали і в довільній програмі, набравши 74.27 бала.
Джерело: sportarena.com