14-річна українська фігуристка виграла міжнародний турнір у Польщі

Успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров

Українці Анастасії Архіпової не було рівних на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup, який відбувся в польському місті Торунь. У змаганнях одиночок-юніорок Анастасія показала загальний результат 144.35 балів. Українка більше ніж на 20 балів обійшла свою найближчу суперницю - француженку Леа Серну, якій програвала після короткої програми 0,79



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Архіпова. Фото: ufsf.com.ua

Успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров

Українці Анастасії Архіпової не було рівних на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup, який відбувся в польському місті Торунь.

У змаганнях одиночок-юніорок Анастасія показала загальний результат 144.35 балів. Українка більше ніж на 20 балів обійшла свою найближчу суперницю - француженку Леа Серну, якій програвала після короткої програми 0,79 бала.

Варто відзначити, що успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров. Вони піднялися на другу сходинку п'єдесталу пошани після завершення змагань танцювальних дуетів.

Успішний виступ учнів Марії Тумановської-Чайки як в короткій, так і в довільній програмах забезпечив їм високі суддівські оцінки - загальна сума балів склала 129.97.

Другими Голубцова і Білобров стали і в довільній програмі, набравши 74.27 бала.

Джерело: sportarena.com