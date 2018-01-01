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    14-річна українська фігуристка виграла міжнародний турнір у Польщі

    Успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров
    Українці Анастасії Архіпової не було рівних на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup, який відбувся в польському місті Торунь. У змаганнях одиночок-юніорок Анастасія показала загальний результат 144.35 балів. Українка більше ніж на 20 балів обійшла свою найближчу суперницю - француженку Леа Серну, якій програвала після короткої програми 0,79
    • Сьогодні, 16:47
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    Анастасія Архіпова. Фото:&nbsp;<span>ufsf.com.ua</span>
    Анастасія Архіпова. Фото: ufsf.com.ua

    Успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров

    Українці Анастасії Архіпової не було рівних на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup, який відбувся в польському місті Торунь.

    У змаганнях одиночок-юніорок Анастасія показала загальний результат 144.35 балів. Українка більше ніж на 20 балів обійшла свою найближчу суперницю - француженку Леа Серну, якій програвала після короткої програми 0,79 бала.

    Варто відзначити, що успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова / Кирило Білобров. Вони піднялися на другу сходинку п'єдесталу пошани після завершення змагань танцювальних дуетів.

    Успішний виступ учнів Марії Тумановської-Чайки як в короткій, так і в довільній програмах забезпечив їм високі суддівські оцінки - загальна сума балів склала 129.97.

    Другими Голубцова і Білобров стали і в довільній програмі, набравши 74.27 бала.

    Джерело: sportarena.com

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