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    20-річна гімнастка розбилася на брусах

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    Мелані Коулман - 20-річна гімнастка розбилася на брусах
    Мелані Коулман
    The Connecticut Post

    Американська гімнастка Мелані Коулман померла через два дня після падіння

    Американська гімнастка Мелані Коулман померла через два дні після падіння з брусів. Трагедія сталася на тренуванні в університеті Південного Коннектикуту.

    20-річна спортсменка не змогла вхопитися за бруси під час виконання одного з елементів. Вона впала та сильно пошкодила хребет, інформує The Connecticut Post.

    Коулман була капітаном гімнастичної команди та учасницею державної програми з підготовки олімпійських атлетів.

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