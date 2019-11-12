20-річна гімнастка розбилася на брусах



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Мелані Коулман The Connecticut Post

Американська гімнастка Мелані Коулман померла через два дня після падіння

Американська гімнастка Мелані Коулман померла через два дні після падіння з брусів. Трагедія сталася на тренуванні в університеті Південного Коннектикуту.

20-річна спортсменка не змогла вхопитися за бруси під час виконання одного з елементів. Вона впала та сильно пошкодила хребет, інформує The Connecticut Post.

Коулман була капітаном гімнастичної команди та учасницею державної програми з підготовки олімпійських атлетів.

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