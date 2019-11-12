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    Джеймс Харден побив рекорд легендарного Майкла Джордана

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    Джеймс Харден побив рекорд легендарного Майкла Джордана

    У сезоні-2019/20 клуб Хардена «Х'юстон» зіграв 10 матчів у регулярному чемпіонаті НБА, здобувши в них сім перемог і зазнавши три поразки

    Гравець клубу Національної баскетбольної асоціації «Х'юстон Рокетс» Джеймс Харден побив досягнення, встановлене Майклом Джорданом в сезоні-1988/89, повідомляє ESPN.

    В той сезон Джордан, який виступав за «Чикаго Буллз», перші 10 матчів регулярного чемпіонату закінчив із середнім показником в 36,9 очка за гру.

    Харден, який в гостьовій зустрічі з «Нью-Орлеан Хорнетс» набрав 39 очок, перевершив цей показник, зупинившись на позначці в 37,3 очка за гру.

    У сезоні-2019/20 «Х'юстон» зіграв 10 матчів у регулярному чемпіонаті НБА, здобувши в них сім перемог і зазнавши три поразки.

    «Рокетс» знаходяться на п'ятому місці в Західній конференції, поступаючись «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Кліпперс» і «Юті Джаз».

    баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Майкл Джордан
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