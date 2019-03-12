40-річний хорватський тенісист Іво Карловіч встановив унікальне досягнення



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Іво Карлович Фото: TennisKafe

Іво Карлович вдруге за кар'єру вийшов в 1/8 фіналу Індіан-Веллса

89-я ракетка світу Іво Карловіч, якому два тижні тому виповнилося 40, в третьому колі Індіан-Веллса обіграв 29-річного Пражнеша Гуннесварана (№ 97 в рейтингу ATP) 6:3, 7:6 і став найстаршим учасником 1/8 фіналу «Мастерса».

До Карловіча 40-річні гравці на «Мастерсах», існуючих в ATP з 1990 року, по сітці не проходили, тобто тепер він в рейтингу найбільш вікових тенісистів, які виграли коло на турнірах цієї категорії, займає три перших місця.

Володар восьми титулів ATP і фіналіст першого тижня сезону в Пуні хорват Іво Карловіч вийшов в 1/8 фіналу Індіан-Веллса вдруге і за повторення свого найкращого турнірного результату зіграє з переможцем зустрічі між Домініком Тімом (7) і Жилем Симоном (27).

Нагадаємо, у четвертому турніру в Індіан-Веллсі українка Еліна Світоліна зіграє з австралійкою Ешлі Барті.

Джерело: Sports.ru