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    40-річний хорватський тенісист Іво Карловіч встановив унікальне досягнення

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    Іво Карлович - 40-річний хорватський тенісист Іво Карловіч встановив унікальне досягнення
    Іво Карлович
    Фото: TennisKafe

    Іво Карлович вдруге за кар'єру вийшов в 1/8 фіналу Індіан-Веллса

    89-я ракетка світу Іво Карловіч, якому два тижні тому виповнилося 40, в третьому колі Індіан-Веллса обіграв 29-річного Пражнеша Гуннесварана (№ 97 в рейтингу ATP) 6:3, 7:6 і став найстаршим учасником 1/8 фіналу «Мастерса».

    До Карловіча 40-річні гравці на «Мастерсах», існуючих в ATP з 1990 року, по сітці не проходили, тобто тепер він в рейтингу найбільш вікових тенісистів, які виграли коло на турнірах цієї категорії, займає три перших місця.

    Володар восьми титулів ATP і фіналіст першого тижня сезону в Пуні хорват Іво Карловіч вийшов в 1/8 фіналу Індіан-Веллса вдруге і за повторення свого найкращого турнірного результату зіграє з переможцем зустрічі між Домініком Тімом (7) і Жилем Симоном (27).

    Нагадаємо, у четвертому турніру в Індіан-Веллсі українка Еліна Світоліна зіграє з австралійкою Ешлі Барті.

    Джерело: Sports.ru

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