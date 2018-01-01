40-річний Заб Джуда знову повернувся у ринг, а Маттіссе нарешті став чемпіоном світу

Лукас з третьої спроби виборов чемпіонський пояс, а Заб знову бився після річного простою

Екс-чемпіону світу у двох вагових категоріях, 40-річному американцю Забу Джуді (44-9, 30 КО) не до вподоби від однієї думки про завершення кар'єри. Ветеран закрив річний простій, здобувши перемогу у Калгарі (Канада) над мексиканським джорніменом Ноелем Мейха Рінконом (21-14-1, 12 КО). Після стартової розвідки, Джуда включився у другому раунді.



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Заб Джуда

Лукас з третьої спроби виборов чемпіонський пояс, а Заб знову бився після річного простою

Екс-чемпіону світу у двох вагових категоріях, 40-річному американцю Забу Джуді (44-9, 30 КО) не до вподоби від однієї думки про завершення кар'єри.

Ветеран закрив річний простій, здобувши перемогу у Калгарі (Канада) над мексиканським джорніменом Ноелем Мейха Рінконом (21-14-1, 12 КО).

Після стартової розвідки, Джуда включився у другому раунді. Катастрофічно поступаючись ветерану у швидкості, мексиканець виживав у клінчах.

Джорнімен щосили намагався нав'язати боротьбу та навіть опустив Джуду на настил рингу у четвертому раунді. Щоправда, ударом нижче пояса.

У шостому та сьомому раундах Джуда сконцентрувався на обробці корпусу мексиканця – той був як ніколи близький до дострокової капітуляції, але все ж хоробро достояв до фінального гонгу.

Суддям не склало труднощів розібратися з тим, що відбувається: всі троє зійшлися у рахунку 99:91 на користь ветерана.

Водночас, у США аргентинський панчер Лукас Маттіссе (39-4, 36 КО) завоював вакантний титул «звичайного» чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі (до 66,7 кг), нокаутувавши Теву Кірама (38-1, 28 КО) з Таїланду.

Хоча у Маттіссе виникли серйозні проблеми з тим, щоб вийти на необхідну для успішної атаки середню дистанцію. У разі небезпеки Кірам тут же в'язав аргентинця у клінчі.

Несподівана розв'язка прийшла у восьмому раунді: таєць проґавив правий хук і впав на настил. Він спробував продовжити бій, але пропустив знову, і рефері резонно зупинив поєдинок.

Джерело: vringe.com