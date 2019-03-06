42-річний олімпійський чемпіон з волейболу Жіба відновить кар'єру заради одного матчу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бразильський догравальник Жіба завершив кар'єру у 2014 році

Олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу 42-річний бразильський догравальник Жіба прийняв рішення відновити кар'єру на одну гру. Він вийде на майданчик 14 квітня в складі лондонської «Полонії» у фіналі англійської Суперліги з «Шеффілдом», повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

«У Лондона є приголомшливий потенціал як у міста, а у «Полонії» - неймовірний потенціал для того, щоб віддячити вболівальникам за палку підтримку і любов до волейболу. Я завершив кар'єру, але цей вид спорту живе в моєму серці. Я повертаюся на майданчик, бо волейболу потрібні люди, які залучають уболівальників і спонсорів», - сказав жибао.

Жіба також є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. Він завершив кар'єру в 2014 році.