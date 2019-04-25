Переможець Кличка відвідає дебютний бій Усика в надважкій вазі



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Ентоні Джошуа Sky Sports

Українець Олександр Усик дебютує в найпрестижнішій ваговій категорії 25 травня

Британський чемпіон в надважкій вазі за версіями IBF, WBA и WBO Ентоні Джошуа планує відвідати дебютний бій українця Олександра Усика в найпрестижнішій ваговій категорії, інформує SportArena.

Бій Усика проти Карлоса Такама має відбутися 25 травня в передмісті Вашингтону. Українець є потенційним суперником Джошуа. За сприятливих обставин поєдинок Усик – Джошуа може відбутися уже восени поточного року.

Наразі Джошуа готується до бою 1 червня, суперник в якому поки що не відомий. Ним мав бути американець Джарелл Міллер, але він не отримав ліцензію через провалений допінг-тест.

Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Кличка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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