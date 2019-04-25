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    Переможець Кличка відвідає дебютний бій Усика в надважкій вазі

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    Ентоні Джошуа - Переможець Кличка відвідає дебютний бій Усика в надважкій вазі
    Ентоні Джошуа
    Sky Sports

    Українець Олександр Усик дебютує в найпрестижнішій ваговій категорії 25 травня

    Британський чемпіон в надважкій вазі за версіями IBF, WBA и WBO Ентоні Джошуа планує відвідати дебютний бій українця Олександра Усика в найпрестижнішій ваговій категорії, інформує SportArena.

    Бій Усика проти Карлоса Такама має відбутися 25 травня в передмісті Вашингтону. Українець є потенційним суперником Джошуа. За сприятливих обставин поєдинок Усик – Джошуа може відбутися уже восени поточного року.

    Наразі Джошуа готується до бою 1 червня, суперник в якому поки що не відомий. Ним мав бути американець Джарелл Міллер, але він не отримав ліцензію через провалений допінг-тест.

    Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Кличка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.  

     Читайте також: Названо потенційних суперників у наступному бою переможця Кличка
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