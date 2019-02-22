Акції Nike впали через порваний кросівок юної зірки баскетболу Зайона Вільямсона



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18-річний Зайон Вільямсон - нова зірка американського баскетболу. Після його травми на Nike посипалася критика і насмішки в соцмережах

Nike 21 лютого розпочав торги на Нью-йоркській біржі падінням акцій на 1,6%. Причиною цього стало те, що у баскетбольної зірки Зайона Вільямсона під час гри порвався кросівок, пише Reuters.

Інцидент стався через 33 секунди після початку матчу між командами «Дьюк Блю Девілс» і «Північна Кароліна Тар Хілз» в США. Nike є ексклюзивним постачальником форми для «Дьюк Блю Девілс» в рамках контракту на 12 років.

Вільямсон, який грає за «Дьюк Блю Девілс», послизнувся на паркеті і отримав травму коліна. Через падіння його кросівок Nike розірвався. Баскетболіст покинув матч, і його команда програла.

«Ми приділяємо першочергову увагу якості нашої продукції. Хоча це був одиничний випадок, ми працюємо над тим, щоб виявити проблему», - заявили в Nike.

Конкуренти Nike, Adidas і Puma почали торги в Нью-Йорку зі зростання на 0,15% і 1,63% відповідно.

18-річний Зайон Вільямсон - нова зірка американського баскетболу. Після його травми на Nike посипалася критика і насмішки в соцмережах.

Джерело: basket.com.ua