Національна команда України з волейболу дізналася всіх опонентів у чоловічій та жіночій Лігах націй у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Volleyball World.

Турнір складатиметься з трьох ігрових тижнів. Жіноча збірна гратиме в Канаді, Нідерландах і Бразилії. Натомість чоловіча команда змагатиметься у Словенії, Франції та США. Поєдинок заплановані на червень-липень 2027 року.

Обидва колективи зіграють по 12 матчів. Усього в Лізі націй змагатимуться 19 збірних. До плейоф потраплять по вісім найкращих національних команд. Вирішальні поєдинки зіграють наприкінці липня-на початку серпня.

Календар жіночої збірної України з волейболу в Лізі націй-2027

«Синьо-жовті» розпочнуть турнір у Канаді. Потім підопічні Якуба Глушака повернуться до Європи, де гратимуть на нідерландській землі. Натомість третій ігровий тиждень збірна України проведе в Бразилії.

Список матчів жіночої збірної України в Лізі націй-2027:

перший тиждень, 2-6 червня Канада: Франція, Канада, Домініканська Республіка, Бельгія

другий тиждень, 16-20 червня, Нідерланди: Туреччина, Словенія, Нідерланди, Італія

третій тиждень, 7-11 липня, Бразилія: Сербія, Китай, Бразилія, Таїланд

Календар чоловічої збірної України з волейболу в Лізі націй-2027

Календар «синьо-жовтих» у чоловічих змаганнях виявився логістично зручнішим. Спершу збірна України проведе два тижні в Старому світі, де гратиме в Словенії та Франції. А на третій тиждень турніру команда Рауля Лосано вирушить за океан.

Список матчів чоловічої збірної України в Лізі націй-2027:

перший тиждень, 9-13 червня, Словенія: Фінляндія, Словенія, Польща, Туреччина

другий тиждень, 23-27 червня, Франція: Бразилія, Куба, Аргентина, Франція

третій тиждень, 14-18 липня, США: США, Китай, Німеччина, Болгарія

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.